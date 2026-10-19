Karate Shotokan Porcari protagonista alla gara di Piombino

I giovani atleti del Karate Shotokan Porcari hanno ben figurato alla gara di Piombino. Il torneo, organizzato dal circuito Fijilkam, ha visto eseguire buone prove a Samuele Sgueo partecipante nella categoria Bambini/B (5-6 anni) ha eseguito buone prove nel Gioco del palloncino (combattimento simulato con avversario) e nella prova di Kata (combattimento simulato) conquistando l’oro per entrambe le prove.

Nei fanciulli (8-9 anni) André Paolo Pellicci Mbongo e Alessandro Baccili si sono piazzati rispettivamente terzo e secondo nel Gioco del palloncino, terzo e primo nel Kata e non accontentandosi di questi buoni risultati non sono scesi dal podio per la parte del Kumite U12 -37kg e -32kg (combattimento con avversario): rispettivamente secondo posto per Pellicci Mbongo e terzo per Baccili.

Per la categoria ragazzi (10-11 anni) Federico Francesconi ha fatto il pieno di medaglie, vista l’età gli è stato concesso di gareggiare anche fra gli Esordienti, ha conquistato il podio: medaglia d’oro in tutte le categorie.

Nel primo pomeriggio sono scesi in campo gli esordienti (12-13 anni): Ivan Barsotti si e classificato quinto eseguendo buone prove sia nel Kata che nel Kumite -38kg, vetta del podio invece per Sadev Don Aloka Kudaliyanage nel Kumite -38kg.

Gli istruttori Giovanni Bianchi e Paolo Giusti ringraziano come sempre gli atleti, le loro famiglie, la Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per aver permesso la trasferta, ricordando che c’è sempre tempo per provare ed eventualmente iscriversi nonostante l’inverno sia alle porte: la disciplina del karate è rivolta sia agli amatori sia a chi voglia intraprendere il percorso agonistico.