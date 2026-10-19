Raffaello Motto, Melissa Musacci brilla all’esordio in Serie A1

La Raffaello Motto protagonista nella prima prova di Serie A1 a squadre di ginnastica ritmica disputata sabato scorso (17 ottobre) a Terni. La società viareggina ha conquistato un ottavo posto. Sono scese in pedana Martina Bonuccelli, Ester Lena, Melissa Musacci e Viola Pannacci, tutte ginnaste cresciute nel vivaio. In tribuna a sostenere le compagne c’erano Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, impegnate in questi giorni a Roma con la squadra nazionale, e a bordo pedana Emily Puccinelli e Siria Pastacaldi, le altre due ginnaste della Motto selezionate per questa prova.

“L’emozione si è sentita forte e chiara: le ginnaste non hanno mai mollato, tenendo testa a squadre molto più esperte con tenacia e grande forza esecutiva”, afferma la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.

Melissa Musacci, la giovane promessa del gruppo, si è resa protagonista di un eccellente esercizio alle clavette guadagnando ben 26,550 punti (meglio di lei in questo attrezzo solo Tara Dragas): un risultato eccezionale per una Junior che ha espresso al meglio le sue notevoli capacità tecniche e artistiche.

“Siamo orgogliosi – prosegue Lazzeri – della prova di tutte le ragazze, dell’energia e dell’impegno con cui affrontano questa importante esperienza. La Serie A1 è un campionato di altissimo livello, che richiede preparazione, determinazione e continuità. Ogni gara rappresenta un’occasione per crescere. Affronteremo i prossimi appuntamenti con entusiasmo, serenità e la consapevolezza di poter continuare a migliorare in pedana”.