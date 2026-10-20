Vergamini-Bertolucci, successo al Ferrari Tribute della Targa Florio in Sicilia

I due lucchesi hanno da subito impostato una gara equilibrata nonostante un’imperfezione di navigazione che all’inizio li aveva penalizzati

L’equipaggio lucchese composto stavolta da Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, con la Ferrari Sf 90 spider ha vinto al Ferrari Tribute della Targa Florio la gara delle Ferrari a 8 cilindri, la classifica delle prove di media (specialità nella quale Vergamini si è laureato campione italiano anche nel 2026) ed è salito sul podio come terzi assoluti.

Nel fine settimana del 15-18 ottobre scorso si è svolta infatti con base Palermo alla nuova Marina Yachting la Targa Florio Classica, una delle più iconiche gare nel panorama della regolarità italiana e non solo, che nei due giorni di gara ha portato i concorrenti in un clima ottimale a percorrere il primo giorno le strade siciliane del Trapanese e nella seconda frazione quelle delle Madonie, percorrendo i tracciati ed i luoghi della storica Targa Florio, mettendo in evidenza come sempre la particolare bellezza e tipicità dei luoghi.

I due lucchesi hanno da subito impostato una gara equilibrata nonostante un’imperfezione di navigazione che all’inizio li aveva penalizzati, costringendoli ad una rimonta conclusasi comunque con la vittoria nella loro gara, quella cioè delle Ferrari ad 8 cilindri, ed a salire sul podio della assoluta. Vergamini ha inoltre dominato la gara delle prove a media dall’inizio alla fine.