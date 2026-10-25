Il Cgc Viareggio supera il Sarzana e ‘regala’ al Forte la qualificazione alla final four di Skate Italia Trophy

Versiliesi a pari punti e il Sarzana a decidere è stata la differenza reti. Lodi, Follonica e Trissino le avversarie per il titolo

Il verdetto finale della fase a gironi di Skate Italia Trophy sorride appieno alle formazioni versiliesi, regalando un finale al cardiopalma e la qualificazione alle fasi finali per il Versilia Hockey Forte. L’ironia della sorte vuole che proprio mentre scendevano in campo per un’amichevole in terra lombarda, la Bcc Centropadana Lodi e il Versilia Hockey Forte abbiano strappato gli ultimi due preziosi pass per la final four, raggiungendo Innocenti Costruzioni Follonica e Hockey Trissino.

Pur non essendo scese in pista per le gare ufficiali della serata, Forte e Lodi hanno conquistato il primato nei rispettivi raggruppamenti (A e C) grazie alla miglior differenza reti generale, al termine di un girone caratterizzato dall’arrivo a pari punti di tutte e sei le squadre coinvolte. Saranno dunque queste le magnifiche quattro che si contenderanno il trofeo nelle semifinali in programma il 19 giugno 2027 (in sede ancora da definire): la Bcc Centropadana Lodi sfiderà l’Innocenti Costruzioni Follonica, mentre l’Hockey Trissino incrocerà le stecche con il Versilia Hockey Forte, prima dell’atto conclusivo che assegnerà il titolo il 20 giugno.

Il pass per la final four premiante il Forte dei Marmi è maturato sul parquet di Sarzana, teatro di uno scontro ruvido, spettacolare e infuocato condito da ben tre cartellini rossi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un ottimo Cgc Viareggio, capace di imporsi per 6-4 al termine di novanta minuti d’intensità pura. I bianconeri di coach Cupisti approcciano la sfida con le marce alte, portandosi rapidamente sulle due lunghezze di vantaggio con le reti di rapina di Ambrosio e Muglia. La reazione del Sarzana non si fa attendere e porta la firma di Fantozzi, autore del gol che riapre i giochi e del tiro diretto del 2-2 che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa lo stesso Fantozzi firma il sorpasso ligure su rigore (3-2), ma la partita cambia inerzia con il cartellino rosso sventolato ad Angeletti per una gomitata: il Cgc Viareggio sfrutta la lunga superiorità numerica e impatta ancora con un superlativo Muglia. L’ulteriore sanzione a Manrique spalanca la strada al forcing viareggino, con Muglia che cala il poker personale in power-play (minuto 21) prima del quinto gol di Cinquini in tap-in su rigore e del definitivo 3-6 siglato in contropiede dal solito Muglia. Nel finale di gara gli animi si scaldano ulteriormente portando all’espulsione diretta per Borsi e Torner e al gol della bandiera di Barragan, da segnalare tra i pali bianconeri la prova dell’azzurrino Filippo Poletti.

Nonostante la bella vittoria, il Cgc Viareggio chiude il girone al secondo posto a quota 6 punti con una differenza reti di +1, dovendosi arrendere al primato del Versilia Hockey Forte che stacca il biglietto per le semifinali grazie al primato della differenza reti generale (+4 a parità di punti con viareggini e rossoneri).

Nell’altro raggruppamento si è registrato il pirotecnico 4-4 tra Novara e TeamServiceCar Monza. I brianzoli chiudono la prima frazione avanti 1-3 con le stoccate di Bielsa e Zucchetti (poi espulso nel corso della ripresa), portandosi anche sul 2-4 nella seconda metà di gara. Novara riesce però a completare la rimonta negli ultimi due minuti grazie ai sigilli di Illuzzi e Rovira, approfittando delle troppe sanzioni degli ospiti. Un pareggio che fa felice la Bcc Centropadana Lodi, promossa alla final four con il +3 nella differenza reti rispetto al -1 del Novara e al -2 del Monza.

Le soddisfazioni per i colori versiliesi proseguono anche nei tabelloni di Coppa Italia di Serie A2, dove brilla l’impresa del Versilia Hockey Forte: i rossoblù sfoderano una prestazione maiuscola e superano la capolista Remaplast Cresh Eboli con un pirotecnico 6-4.

Negli altri campi della categoria, il Vercelli conquista il secondo posto nel girone C superando il Bdl Minimotor Correggio trascinato da Brusa, mentre finiscono in parità al fotofinish le sfide ad alta tensione Seregno-Montecchio (4-4) e Thiene-Sandrigo (3-3).