Grandi risultati nel weekend per la Ginnastica Ritmica Lucca

Spiccano i punteggi di Virginia Bacci, 24,000 e miglior palla della gara (in prestito dalla Società Motto Viareggio), e di Nicole Scoma al cerchio con 22,700. Buona anche la prestazione di Sofia Marcelli alle clavette (20,100), mentre sono in netta crescita Lavinia Gentili al nastro (17,500) e Ginevra Porta alla palla (17,200). Un gruppo che sta superando ogni più rosea aspettativa.