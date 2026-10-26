Le gare|
Grandi risultati nel weekend per la Ginnastica Ritmica Lucca
Sabato e domenica ricchi di podi per la società e le sue rappresentative. Grande soddisfazione per tecnici e dirigenti
Fine settimana da incorniciare per i colori della Ginnastica Ritmica Lucca. Impegnate su due importanti fronti, le ginnaste bianco rosse si sono fatte valere su tutte le pedane di Rosignano.
Si comincia con la gara di rappresentativa Silver Winter Club, categoria LE. Tra le allieve, la formazione composta da Alice Solari, Asia Di Noto ed Elisa Macchia chiude al primo posto con 60,200 punti.
Nel pomeriggio è la volta della seconda prova del campionato di serie C. Con un punteggio totale di 84,350 le ‘farfalle’ lucchesi ottengono un ottimo sesto posto, che consolida la qualificazione alla fase di Zt, già messa al sicuro con il terzo posto della prima prova.
Spiccano i punteggi di Virginia Bacci, 24,000 e miglior palla della gara (in prestito dalla Società Motto Viareggio), e di Nicole Scoma al cerchio con 22,700. Buona anche la prestazione di Sofia Marcelli alle clavette (20,100), mentre sono in netta crescita Lavinia Gentili al nastro (17,500) e Ginevra Porta alla palla (17,200). Un gruppo che sta superando ogni più rosea aspettativa.
La giornata di domenica è stata ancora ricca di podi. Nella competizione Silver Winter Club, categoria LA2 allieve, Lara Berti, Sofia Lauria ed Elena Macchia conquistano il gradino più alto con 27,450 punti. Doppia soddisfazione per le sorelle Macchia: Elena, infatti, ha raggiunto sul podio la sorella Elisa, già prima classificata il giorno precedente.
Secondo posto per la rappresentativa LB1, formata da Anna Ghimenti, Ginevra Santoro, Chiara Maggiorini e Rebecca Randazzo, con 36,450.
Primo posto anche per la rappresentativa LC1 Open, con Anna Letizia, Edy Del Carlo, Martina Cervelli e Virginia Tenucci, che totalizza 46,950.
Grande la soddisfazione di tecnici e dirigenti: il fine settimana ha dimostrato con chiarezza l’attenzione che la società dedica alla cura di ogni ginnasta, a tutti i livelli agonistici federali, dal settore Silver al settore Gold.