Un’olimpionica per la Raffaello Motto: Darja Varfolomeev guiderà le giovani viareggine a Biella

La Raffaello Motto si proietta alla seconda prova della Serie A1 a squadre di ginnastica ritmica in programma sabato a Biella con l’obiettivo di ben figurare.

La società viareggina, vincitrice dello scudetto nel 2025, per questo appuntamento potrà contare sulla campionessa olimpica, mondiale ed europea Darja Varfolomeev, assente all’esordio a Terni. La fuoriclasse tedesca (russa di nascita) sarà la punta di diamante della formazione guidata dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri con le allenatrici Francesca Cupisti e Silvia Nicolini. Per il resto, il gruppo sarà quello della prima prova: Martina Bonuccelli, Ester Lena, Melissa Musacci, Viola Pannacci, Emily Puccinelli e Siria Pastacaldi.

“Siamo molto contenti del ritorno di Darja – afferma Lazzeri –, lei stessa non vede l’ora di scendere in pedana e dare il proprio contributo alla squadra come ha fatto egregiamente in questi anni. La sua presenza sarà uno stimolo ulteriore per le compagne, che la considerano un esempio da seguire. È una campionessa a tutto tondo, si approccia a ogni aspetto della ginnastica con una dedizione e una professionalità incredibili. Per noi è un privilegio averla in squadra“.

Insieme a lei toccherà alle giovani formate in casa cercare di spingere in alto la Motto. “La prova di Terni ci è servita per rompere il ghiaccio – prosegue Lazzeri –, e ci è piaciuto lo spirito con cui le ragazze l’hanno affrontata. In questi giorni ci siamo concentrati su quei dettagli che in un campionato altamente competitivo come la Serie A1 possono fare la differenza”.