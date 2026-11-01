Al via il campionato di A1 di Hockey: pari per il Cgc Viareggio, Forte sconfitto a Follonica

I bianconeri viareggini a lungo avanti si fanno rimontare sul 3-3. Niente da fare nel derby del Tirreno per i rossoblu. Stasera i Pumas

Iniziato il campionato di hockey di serie A1. Perde il Forte, pareggio a Valdagno per il Cgc Viareggio.

Pareggio tiratissimo al Palalido: termina 3-3 ma la gara ha avuto tre spartiti diversi. Meglio il primo tempo del Vgp Valdagno, capitalizzato solo per una volta dal giovane Tomba. Nel finale dei primi 25 minuti, una deviazione di Ambrosio fa 1-1. Capitalizzazione che invece trova chirurgicamente il Cgc Viareggio: Torner segna 2-1 su rigore e poi Rosi si invola in contropiede per il momentaneo 3-1. Moura sottorete realizza la seconda rete, ma i toscani vengono sorpresi dal tiro centrale di Seixas sull’assist dietroporta.

Nell’altro big match, l’Innocenti Costruzioni Follonica si è imposta con un rotondo 7-4. Tutto si concentra nei primi sei minuti della ripresa: quattro reti consecutive, i cui la prima in powerplay decidono il derby del Tirreno. Due reti di Francesco Banini, ed uno ciascuno per i nuovi arrivati Munne e Tabareli, chiudono il match che poi solo nella seconda parte il Forte riesce solo parzialmente a riaprire con Lopez e Giovannetti.

Sarzana esce vincitore dalla gara a Castiglione con i gol decisivi negli ultimi 2 minuti e mezzo di Manrique e Fantozzi a porta vuota. Un braccio di ferro che aveva visto avanti Sarzana sul 0-2 nei primi due minuti, recuperato solo nel finale dal ritorno della Blue Factor con Esquibel, che firma il 3-3 anche in avvio di ripresa in superiorità numerica. Nel concitato finale, i rossoneri firmano il gol partita con l’argentino Manrique.

Vittoria sostanziosa del TeamServiceCar Monza contro la neopromossa Matera. Una vittoria che matura già nel primo tempo con lo strappo nel finale del primo tempo con Olmos e Colamaria col parziale di 5-1. Nel secondo tempo si allarga ancora più il gap, grazie alla tripletta complessiva di Colamaria e le doppiette di Bielsa e Marzonetto. Per i lucani, la doppietta di Uva, all’esordio insSerie A1.