Il Karate Ninja Altopascio brilla ai campionati mondiali di Carrara

Prestazioni di altissimo livello per gli atleti del Karate Ninja Altopascio , protagonisti ai campionati internazionali e mondiali organizzati dalla Wtka, che si sono svolti a Carrara dal 22 al 25 ottobre.

Importante il medagliere degli atleti altopascesi che si sono distinti nelle discipline del Kata e del Kumite , nelle diverse categorie.

Ai campionati internazionali, Matteo Ciranna ha conquistato due medaglie d’oro, una nel Kata e una nel Kumite. Sempre nel Kata anche Lorenzo Gagliardi e Niccolò Sonatori hanno conquistato l’oro, mentre Tommaso Ciranna ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nel Kumite, l’argento è andato a Sonatori mente a Gagliardi il bronzo.