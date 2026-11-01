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Il Karate Ninja Altopascio brilla ai campionati mondiali di Carrara
Grande la soddisfazione per gli atleti e il maestro Giovanni Napolitano che hanno visto premiati talento, disciplina e passione
Prestazioni di altissimo livello per gli atleti del Karate Ninja Altopascio, protagonisti ai campionati internazionali e mondiali organizzati dalla Wtka, che si sono svolti a Carrara dal 22 al 25 ottobre.
Importante il medagliere degli atleti altopascesi che si sono distinti nelle discipline del Kata e del Kumite, nelle diverse categorie.
Ai campionati internazionali, Matteo Ciranna ha conquistato due medaglie d’oro, una nel Kata e una nel Kumite. Sempre nel Kata anche Lorenzo Gagliardi e Niccolò Sonatori hanno conquistato l’oro, mentre Tommaso Ciranna ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nel Kumite, l’argento è andato a Sonatori mente a Gagliardi il bronzo.
Ottimi risultati anche ai campionati mondiali. Nel Kata, Michaela Gundel ha raggiunto il gradino più alto del podio, con Matteo Ciranna al secondo posto. Nel Kumite, doppia medaglia d’oro per Luigi Mastroianni e Matteo Ciranna.
Grande la soddisfazione per gli atleti e il maestro Giovanni Napolitano che hanno visto premiati talento, disciplina e passione.