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Ginnastica Ritmica Albachiara, ottavo posto nella tappa di Biella
Guadagnati due posti in classifica rispetto all’esordio. A trascinare la squadra è stata Anastasiya Sarantseva. Prossima tappa Livorno
A Terni hanno scoperto cosa vuol dire la serie A1. A Biella hanno cominciato a prenderle le misure. Nella seconda tappa del campionato la Ginnastica Ritmica Albachiara ha chiuso all’ottavo posto, due gradini più su rispetto all’esordio, in mezzo a squadre che da anni frequentano i piani alti della ritmica italiana.
A trascinare la squadra è stata Anastasiya Sarantseva, autrice al nastro del punteggio più alto della giornata per Albachiara (25,100). Accanto a lei Alessia Rigato, che alle clavette, nell’esercizio jolly, ha confermato di essere uno dei punti fermi della squadra (24,850). Con le prove di Giulia Mariagrazia Giusti alla palla e Lisa Berchiolli al cerchio, Albachiara ha chiuso a 97,450 punti, a poco più di un punto dal settimo posto. In pedana anche Alyssa Tontini alle clavette.
“Le ragazze stanno reagendo bene alla pressione della massima serie, e la classifica lo dimostra – commentano le insegnanti Elisa e Margherita Quilici – Non possiamo però dirci pienamente soddisfatte: qualche errore c’è stato, e in un campionato così i punti lasciati in pedana non si recuperano facilmente. L’obiettivo resta quello di sempre: dare il massimo e goderci ogni gara”.
Davanti a tutti la Forza e Coraggio Milano, seguita da Udinese e San Giorgio ‘79 Desio: è il livello con cui le ragazze lucchesi si misurano ogni volta che salgono in pedana.
Ora il calendario regala la tappa più vicina a casa: sabato 14 novembre al Modigliani Forum di Livorno. Per le famiglie e per chi segue Albachiara è l’occasione di vedere da vicino la squadra di Albachiara che compete nella massima serie.