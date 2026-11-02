Primo assaggio con la Kawasaki per il pilota lucchese Filippo Bianchi

Un primo assaggio della nuova sfida, utile soprattutto per prendere le misure alla moto e iniziare a costruire il feeling con la squadra. Filippo Bianchi ha debuttato sul circuito di Jerez con il Team Kawasaki Prodina, salendo per la prima volta in sella alla Kawasaki ZX-6R 636 e aprendo così un nuovo capitolo della propria carriera sportiva.

L’occasione era quella dell’ultimo appuntamento del campionato spagnolo Esbk, un banco di prova importante per il neo campione italiano Sportbike, chiamato a conoscere il nuovo ambiente di lavoro e a familiarizzare con le caratteristiche tecniche della quattro cilindri giapponese.

Pippo ha sfruttato le sessioni di prove libere di giovedì e venerdì per raccogliere le prime indicazioni e lavorare sulle regolazioni, prima di affrontare le qualifiche e Gara 1, disputata sabato e conclusa con un positivo ottavo posto. Risultato di valore considerando tutte le incognite del caso, dalla pista mai vista alla moto nuova.

Al di là del risultato, l’obiettivo principale del fine settimana era accumulare chilometri, instaurare una prima sintonia con i tecnici e individuare gli aspetti sui quali intervenire per adattare progressivamente il proprio stile di guida alle caratteristiche della nuova moto.

Un lavoro che proseguirà durante la pausa invernale, con l’intento di arrivare preparati all’avvio della prossima stagione.