Le gare|
Hockey A1, sconfitte Cgc e Forte dei Marmi. Primo punti per i Pumas Viareggio
La neopromossa ferma i Roller Matera sul pareggio: finisce 3-3. Ko bianconeri e rossoblù contro Bassano e Novara
Weekend agrodolce per le formazioni versiliesi impegnate sui tracciati dell’hockey su pista nazionale, tra serie A1 e Coppa Italia di serie A2.
Nel massimo campionato, l’attenzione era tutta concentrata al PalaBarsacchi per il big match tra il Viareggio e i vice campioni d’Italia dell’Ubroker Bassano. La formazione bianconera sfodera una prestazione solida e generosa, concedendo pochissimo agli avversari, ma paga a caro prezzo la mancanza di concretezza sotto porta. I veneti si confermano spietati nel punire le rare disattenzioni di casa, trovando con Pozzato e Giuliani le stoccate decisive per lo 0-2 finale che lascia a bocca asciutta i viareggini al termine di una gara decisa dai dettagli.
Sempre in A1, finisce con un punto a testa e qualche rimpianto il braccio di ferro salvezza tra la neopromossa Pumas Viareggio e il Roller Matera. In un match acceso e spettacolare, caratterizzato dalle giocate dei tanti under 21 in pista, i ragazzi della Pumas acciuffano il pari sul 3-3 a nove minuti dalla sirena grazie al guizzo dell’azzurrino Olivieri, strappando un punto prezioso pur con la sensazione di aver lasciato per strada qualcosa di importante.
Serata amara anche per il Forte dei Marmi, sconfitto a Novara per 4-3 al termine di un avvio in salita. I rossoblù finiscono sotto di tre reti nel primo tempo prima di abbozzare una veemente reazione nella ripresa, riaprendo i giochi e sfruttando la superiorità numerica nel finale senza però riuscire a completare la rimonta contro la compagine piemontese.
Nel quadro della Coppa Italia di serie A2, infine, il Viareggio si arrende di misura sul campo della Remaplast Eboli per 3-2 dopo una sfida combattuta fino all’ultimo secondo, con gli occhi adesso puntati sul posticipo del Camaiore.
Foto sito Fisr