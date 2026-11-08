Hockey A1, sconfitte Cgc e Forte dei Marmi. Primo punti per i Pumas Viareggio

Nel massimo campionato, l’attenzione era tutta concentrata al PalaBarsacchi per il big match tra il Viareggio e i vice campioni d’Italia dell’Ubroker Bassano. La formazione bianconera sfodera una prestazione solida e generosa, concedendo pochissimo agli avversari, ma paga a caro prezzo la mancanza di concretezza sotto porta. I veneti si confermano spietati nel punire le rare disattenzioni di casa, trovando con Pozzato e Giuliani le stoccate decisive per lo 0-2 finale che lascia a bocca asciutta i viareggini al termine di una gara decisa dai dettagli.