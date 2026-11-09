Bilancio più che positivo dalle gare di Follonica per la Ginnastica Ritmica Lucca

Giornata da incorniciare per la Ginnastica Ritmica Lucca, che nella terza prova del campionato individuale LA-LB zona Mare, disputata a Follonica, ha portato in pedana undici ginnaste e ha raccolto risultati di grande valore sia al mattino, nelle gare del livello La, sia al pomeriggio, in quelle del livello Lb.

A inaugurare la giornata sono state Lara Berti, Chiara Vannucci, Sara Pali e Sofia Lauria. Nella categoria A2, Berti ha chiuso al secondo posto nella classifica generale, replicando la piazza d’onore anche nelle specialità del corpo libero e del cerchio. Alle sue spalle, a un passo dal podio, Vannucci: quarta nella graduatoria generale e quarta anche al corpo libero e al cerchio.

Il primo sigillo biancorosso porta la firma di Sara Pali, che nella categoria A4 ha dominato la classifica generale imponendosi anche nelle specialità cerchio e palla. Percorso identico per Sofia Lauria, protagonista nella categoria A5: successo nella generale e primi posti al cerchio e alla fune.

Il pomeriggio ha regalato altre soddisfazioni con le atlete del livello LB1. Nella categoria A1 Elena Macchia è salita sul terzo gradino del podio, mentre Margherita Ferrini ha conquistato l’argento nella categoria A2. Doppietta sul podio nella A3, con la vittoria di Anna Ghimenti e il terzo posto di Rebecca Randazzo.

Nella categoria A4 è arrivato il secondo posto di Ginevra Santoro, mentre la A5 ha consegnato alla società altri due piazzamenti di prestigio: Chiara Maggiorini ha vinto la gara e Irene Franciosini ha chiuso al terzo posto.