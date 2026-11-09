Cinque su cinque, i fighter del Cobra Lucca sanno sanno solo vincere: solo successi al torneo di Pisa

Nel femminile, le atlete quattordicenni guidate dal coach Andrea Bartoli , Anna Maria Grecu (60kg) e Nina del Carlo (54kg), hanno avuto la meglio in due round da un minuto e mezzo.

Nel maschile sono saliti sul ring Mathias Russo (33kg), 9 anni, che ha superato l’avversario due tempi da un minuto e mezzo, e Ethan Guzzini (73kg), 20 anni, e Mirco Anuhas (70kg), 24 anni, che hanno conquistato l’oro dopo due round da due minuti.