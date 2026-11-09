Fight code rules|
Cinque su cinque, i fighter del Cobra Lucca sanno sanno solo vincere: solo successi al torneo di Pisa
Sabato prossimo (14 novembre) gli atleti lucchesi torneranno a combattere a Bibbiena, al quarto trofeo Casentino Combat
Cinque medaglie d’oro in altrettanti incontri per il team Cobra Lucca nella categoria Fight code rules al Tuscany fight day, torneo tenutosi ieri (8 novembre), al palazzetto dello sport di Pisa.
Nel femminile, le atlete quattordicenni guidate dal coach Andrea Bartoli, Anna Maria Grecu (60kg) e Nina del Carlo (54kg), hanno avuto la meglio in due round da un minuto e mezzo.
Nel maschile sono saliti sul ring Mathias Russo (33kg), 9 anni, che ha superato l’avversario due tempi da un minuto e mezzo, e Ethan Guzzini (73kg), 20 anni, e Mirco Anuhas (70kg), 24 anni, che hanno conquistato l’oro dopo due round da due minuti.
Sabato prossimo (14 novembre) gli atleti lucchesi torneranno a combattere a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Parteciperanno al quarto trofeo Casentino Combat nelle categorie Kickboxing e K1.