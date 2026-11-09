Ritmica Girasole, ottavo posto nella fase nazionale del campionato a squadre di serie C Gold

Ecco la formazione scesa in pedana sabato a Padova: Sonia Galli (Senior), ha aperto la gara col suo cerchio magico con un ottimo 22,500 per poi scendere nuovamente in pedana come jolly al nastro, dove ha ottenuto 19,800. Alla palla incanta l’allieva Ylenia Caretti ben interpretando il brano A mano a mano e con un 22,200, firma il quinto miglior punteggio assoluto dell’intera manifestazione in questa specialità. Si conferma ginnasta di alta scuola Luiza Gjergji con una prova da 19,800 alle clavette. Viktoria Bazhenova ha fatto il suo esordio ufficiale in pedana affrontando l’esercizio al nastro, concluso con il punteggio di 15,033.