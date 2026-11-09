Ginnastica Ritmica|
Ritmica Girasole, ottavo posto nella fase nazionale del campionato a squadre di serie C Gold
A Padova la società si è inserita tra le prime dieci su ben 31 squadre in gara, confermandosi come una delle migliori realtà toscane.
La Ritmica Girasole si è classificata all’ottavo posto assoluto nella fase nazionale del campionato a squadre di serie C Gold della Fgi, Zona Tecnica 1, svoltasi sabato (7 novembre) al Palantenore di Padova.
Con un punteggio totale di 84,300, la società si è inserita tra le prime dieci su ben 31 squadre in gara, confermandosi come una delle migliori realtà toscane.
Ecco la formazione scesa in pedana sabato a Padova: Sonia Galli (Senior), ha aperto la gara col suo cerchio magico con un ottimo 22,500 per poi scendere nuovamente in pedana come jolly al nastro, dove ha ottenuto 19,800. Alla palla incanta l’allieva Ylenia Caretti ben interpretando il brano A mano a mano e con un 22,200, firma il quinto miglior punteggio assoluto dell’intera manifestazione in questa specialità. Si conferma ginnasta di alta scuola Luiza Gjergji con una prova da 19,800 alle clavette. Viktoria Bazhenova ha fatto il suo esordio ufficiale in pedana affrontando l’esercizio al nastro, concluso con il punteggio di 15,033.
In questo campionato 2026 la Ritmica Girasole, ha utilizzato solo ginnaste cresciute nel proprio vivaio, ed è migliorata di gara in gara, segno e riconoscimento della qualità del lavoro svolto in palestra delle insegnanti Alice Martinelli e Chiara Conforti.