Tennistavolo Lucca, nella terza giornata sette vittorie su nove

Hanno vinto sia la squadra di B/2 sia quella di C/2. Delle squadre di serie D hanno perso solo il TT Lucca A in D/1 e il TT Lucca B in D/2

Il Tennistavolo Lucca ha chiuso la terza giornata dei campionati a squadre maschili con sette vittorie e due sconfitte. Hanno vinto, per la seconda volta consecutiva, sia la squadra di B/2 sia quella di C/2. Delle squadre di serie D hanno perso solo il TT Lucca A in D/1 e il TT Lucca B in D/2.

In serie B/2 (girone E) la squadra ha battuto 5-2 in casa il Prato Tennistavolo Il Sipario. Johan Pature ha vinto entrambi i singolari per 3-1, contro Attucci e Kun. Nicola Bemi ha battuto Giannini per 3-1 e Attucci per 3-2. Il doppio è andato a Massimo Cattoni e Pature, che hanno vinto 3-0. Maurizio Raspi ha perso al quinto set contro Kun e poi 3-1 contro Giannini.

Anche in serie C/2 (girone A) il TT Lucca ha giocato in casa e ha battuto 6-1 l’USD Apuania Carrara Tennistavolo. Luca Gherardi e Simone Madrigali hanno vinto due singolari ciascuno. Guido Niccoletti ha superato al quinto set Maggi e, in coppia con Gherardi, si è aggiudicato il doppio.

In serie D/1, girone B, il TT Lucca B ha ottenuto la prima vittoria stagionale battendo 5-2 in casa la Pol.Dil.Pulcini D. Stefano Marchesini ha vinto due singolari. Gianmaria Maggio e Andrea Riccomini hanno vinto un singolare ciascuno, e il quinto punto è arrivato dal doppio Marchesini-Maggio, vinto al quinto set. Il TT Lucca A ha invece perso 1-6 a Sesto Fiorentino contro l’Aics TT Sestese A ed è ancora senza punti dopo tre giornate. Il punto della bandiera è di Francesco Abballe, che ha battuto 3-0 Traversi. Nel girone C il TT Lucca C ha vinto 5-2 a Reggello sul TT Reggello A ed è ancora a punteggio pieno. Davide Valenti Radici ha vinto due singolari, Marco Cattani e Carlo Amabile uno ciascuno, e Amabile e Cattani hanno vinto anche il doppio.