Ginnastica Ritmica Albachiara, pioggia di medaglie a Piombino per la prima prova di rappresentativa Uisp

A Piombino le ginnaste lucchesi conquistano due primi posti e quattro secondi posti a squadre, accompagnati da tredici vittorie individuali negli attrezzi.

In queste settimane si parla di Albachiara soprattutto per la serie A1. Ma dietro la squadra che si confronta con le migliori società d’Italia c’è una realtà fatta di tante ginnaste, di età e categorie diverse, che ogni giorno crescono e portano avanti lo stesso cammino sportivo.

Lo hanno dimostrato le gare disputate a Piombino l’8 novembre, in occasione della prima prova di rappresentativa Uisp della stagione: una giornata in cui le giovani cresciute nella scuola lucchese si sono messe in luce con risultati importanti, sia a squadre sia individualmente.

La competizione prevedeva infatti una classifica di rappresentativa, data dalla somma dei punteggi delle ginnaste di ciascuna squadra, e una classifica individuale per ogni attrezzo. Un doppio riconoscimento, che valorizza sia il contributo di ogni atleta al risultato di squadra sia le singole prestazioni in pedana.

Il gradino più alto del podio lo ha conquistato la rappresentativa della prima categoria Esordienti e la rappresentativa delle allieve prima categoria — quest’ultima impreziosita dai successi nella classifica individuale di Keisi Kola alla fune e Adele Andolina al cerchio, dal secondo posto di Giulia Polerà al cerchio e dalla medaglia di bronzo di Adele Ragas alla palla. Secondo posto per le Allieve di seconda categoria, per la squadra A della prima categoria Junior-Senior e per le Junior-Senior di seconda categoria. Nella prima categoria Junior-Senior era in gara anche una seconda rappresentativa, la squadra B, che ha chiuso al quinto posto.

Ottimi anche i risultati individuali. Tra le Esordienti sono arrivate le vittorie di Kloe Kola al corpo libero e Noemi Izzo alla palla, i secondi posti di Anna Andolina al cerchio e Nina La Rosa Leonardi alle clavette e il terzo posto di Noemi Lazzari alla palla.

Tra le Allieve di seconda categoria, due vittorie con Ludovica Boccaccini alla fune e Marta Stefani al cerchio, e il secondo posto di Ilenia Moncini alla palla.

Nella prima categoria Junior-Senior la squadra A ha potuto contare sulle vittorie di Giada Gallina al cerchio e Vanessa Marchi alle clavette, oltre al quarto posto di Melissa Boccaccini alla palla. Per la squadra B, terzo posto di Sunday Matungano al cerchio e secondi posti di Sofia Izzo alle clavette e Nina Bronzetti al nastro.

Tre vittorie individuali nella seconda categoria Junior-Senior: Emma Marchi al cerchio e Asia Giannotti, prima sia alla palla sia al nastro.

Grande la soddisfazione delle tecniche di Albachiara. “La gara di Piombino è stata un’altra bellissima occasione per vedere le nostre ginnaste mettersi alla prova, dimostrare il loro impegno e raccogliere i frutti del lavoro svolto in palestra – racconta Ginevra Lapi – Siamo davvero orgogliose di tutte loro, dei risultati ottenuti, dei progressi fatti e della determinazione con cui sono scese in pedana”, aggiunge Francesca Venturelli. “Ogni esercizio, ogni sorriso e ogni emozione raccontano un percorso fatto di sacrifici, costanza e passione. Al di là dei piazzamenti, il risultato più bello è vedere quanto stiano crescendo, non solo come ginnaste ma anche come gruppo – conclude Marianna Vitali – Ci complimentiamo con tutte le nostre piccole grandi atlete, e ci auguriamo che continuino a impegnarsi, a divertirsi e a credere sempre in se stesse”.

Risultati che raccontano l’impegno di ogni giorno e la crescita di un gruppo di giovani atlete che, con passione, continua a costruire la propria strada. Per Albachiara, dunque, non c’è soltanto la serie A1: c’è una scuola che cresce in tutte le categorie e che trova soddisfazione anche nei risultati delle sue ginnaste più giovani.