Ginnastica Ritmica Lucca, passo indietro nell’ultima tappa del campionato di C Gold a Padova

Le atlete si sono fermate al sedicesimo posto di squadra dopo un terzo e sesto posto nelle prime due uscite

Si è chiuso sabato a Padova il campionato di serie C Gold di ginnastica ritmica, un’esperienza che la Ginnastica Ritmica Lucca archivia con un bilancio positivo e superiore alle aspettative della vigilia. A rappresentare i colori lucchesi sono state Nicole Scoma, Sofia Marcelli, Lavinia Gentili, Ginevra Porta e Virginia Bacci, quest’ultima in prestito dalla società Motto Viareggio.

Il cammino della squadra racconta di una stagione costruita con continuità. Nelle prime due prove di regular season la formazione lucchese ha saputo farsi valere, centrando un terzo e un sesto posto che ne hanno certificato il valore e la competitività in una categoria di alto livello. Un rendimento che ha alimentato fiducia e consapevolezza, permettendo al gruppo di affrontare l’appuntamento conclusivo con la serenità di chi sa di aver già fatto molto.

Nell’ultima gara, disputata proprio a Padova, le lucchesi si sono invece fermate al sedicesimo posto. Pesano alcuni errori nell’esecuzione degli esercizi, che hanno inciso sul punteggio finale e sulla posizione in classifica. Sono sbavature che, in una disciplina dove il margine tra una prova eccellente e una più sofferta si misura sui dettagli, possono costare molto in termini di piazzamento.

Un epilogo amaro solo in parte, dunque, che non cancella quanto di buono mostrato nel corso del campionato, fatto di prestazioni di rilievo e di importanti segnali di crescita. Il lavoro svolto in palestra e la capacità di fare squadra nel gruppo sono elementi che lasciano ben sperare per il futuro.