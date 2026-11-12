Le giovani promesse della Raffaello Motto in pedana a Desio con le campionesse azzurre

Una preziosa opportunità formativa e di grande valore tecnico per quattro ginnaste della Raffaello Motto. Camilla Musacci, Anastasia Bertacca, Lea Camacho e Asia Cordoni hanno preso parte all’ultima sessione di allenamenti nazionali di ginnastica ritmica riservata alla categoria ‘Allieve Gold’, che si è svolta dal 6 all’8 novembre all’Accademia Internazionale di Desio (Monza e Brianza).

L’iniziativa, inserita nell’ambito del Progetto Medaglie Olimpiche 2025-2028, ha coinvolto le migliori diciotto allieve di ciascuna delle quattro fasce della categoria, selezionate sulla base dei risultati ottenuti nell’ultimo campionato italiano di riferimento. Le giovani promesse della ritmica italiana, nate tra il 2014 e il 2018, sono state seguite nel corso dei mesi da uno staff di altissimo livello, del quale ha fatto parte anche Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Motto.

Nel corso della tre giorni di allenamenti, le quattro atlete della società viareggina hanno potuto condividere il lavoro in palestra con la campionessa Sofia Raffaeli e con la squadra nazionale Senior, che comprende anche altre tre ginnaste della Motto: Bianca Vignozzi, Chiara Badii e Sofia Sicignano.