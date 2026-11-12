Ritmica Girasole: un oro, un argento e un bronzo di squadra alla prima gara del calendario Uisp

Un debutto coi fiocchi per la Ritmica Girasole, capace di portare tutte e tre le squadre schierate sul podio e di fare bottino pieno anche nelle classifiche individuali.

Nella categoria Esordienti Allieve primo posto di squadra , risultato ottenuto grazie a Arianna Derchi (oro al cerchio), Bianca Canale oro alla palla e Anna Petrocchi oro alle clavette e bronzo per Mabel Villonio al corpo libero.

Sale sul podio al terzo posto la squadra composta dalle giovanissime debuttanti (classi 2017-2018) dove Giorgia Galli è oro alla fune , Aurora Puccinelli argento alla fune , quarto posto per Olivia Marino al corpo libero e Greta Nannizzi al cerchio.

Nella difficile Terza Categoria junior e senior, secondo posto per il team lucchese ottenuto con la medaglia d’oro di Matilde Fenili alla fune e di Elisa Tucci al nastro, ed a completare il successo della squadra sono arrivati gli argenti di Angelica Albano (fune), Sofia Braconi (cerchio) e Valeria Pacini (clavette).