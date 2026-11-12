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Ritmica Girasole: un oro, un argento e un bronzo di squadra alla prima gara del calendario Uisp
Debutto con i fiocchi con tutte e tre le squadre schierate sul podio e bottino pieno anche nelle classifiche individuali
Prima gara del calendario di Ritmica Toscana Uisp 2026/2027 Le Ginnastiche, con la prima prova per rappresentative svoltasi domenica 8 novembre al PalaPerticale di Piombino.
Ogni società ha schierato una ginnasta per ognuno dei ‘piccoli attrezzi’ della Ritmica. La classifica per club veniva determinata dalla somma dei singoli punteggi (basati sulle complesse richieste della Terza Categoria tra difficoltà di corpo-attrezzo ed esecuzione)
Un debutto coi fiocchi per la Ritmica Girasole, capace di portare tutte e tre le squadre schierate sul podio e di fare bottino pieno anche nelle classifiche individuali.
Nella categoria Esordienti Allieve primo posto di squadra, risultato ottenuto grazie a Arianna Derchi (oro al cerchio), Bianca Canale oro alla palla e Anna Petrocchi oro alle clavette e bronzo per Mabel Villonio al corpo libero.
Sale sul podio al terzo posto la squadra composta dalle giovanissime debuttanti (classi 2017-2018) dove Giorgia Galli è oro alla fune , Aurora Puccinelli argento alla fune , quarto posto per Olivia Marino al corpo libero e Greta Nannizzi al cerchio.
Nella difficile Terza Categoria junior e senior, secondo posto per il team lucchese ottenuto con la medaglia d’oro di Matilde Fenili alla fune e di Elisa Tucci al nastro, ed a completare il successo della squadra sono arrivati gli argenti di Angelica Albano (fune), Sofia Braconi (cerchio) e Valeria Pacini (clavette).
Si replica il 28 e 29 novembre con la seconda prova a San Leonardo in Treponzio, dove la Ritmica Girasole, farà debuttare tutte le sue nuove ginnaste.