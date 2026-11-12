Rudy Michelini scalda i motori per la gara ‘di casa’: l’ha già vinta 12 volte

Rudy Michelini è pronto ad affrontare la 61esima Coppa Città di Lucca, appuntamento che, nel fine settimana, assegnerà i titoli della finale nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2026. Il pilota lucchese, portacolori di Movisport, sarà affiancato da Michele Perna sulla Skoda Fabia Rs messa a disposizione da P.A. Racing ed equipaggiata con pneumatici Pirelli, tornando a condividere l’abitacolo con il copilota dopo il Rally Il Ciocco, appuntamento che aveva aperto, nel mese di marzo, la sua stagione sportiva.

Per Michelini si tratterà di un nuovo confronto sulle strade di casa, in una competizione che lo ha visto conquistare ben dodici vittorie, record assoluto nella storia della manifestazione. Un palmarès impreziosito anche dal successo ottenuto nell’edizione 2025, che lo pone ancora una volta tra i protagonisti più attesi dell’appuntamento che assegnerà la Coppa Italia Rally 2026.

Michelini si presenterà al via della gara dopo aver concluso una stagione di alto livello nell’International Rally Cup, terminata con la seconda posizione nella classifica finale Irc Challenge e il quarto posto assoluto nella graduatoria del campionato. Un risultato che ha confermato la competitività del pilota lucchese, protagonista di un percorso caratterizzato da prestazioni di rilievo e continuità di rendimento. Determinante, in quest’ottica, è stato il Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, concluso in quarta posizione assoluta e seconda nell’Irc Challenge.

Archiviata l’esperienza nell’Irc, per Michelini si apre quindi un nuovo confronto agonistico, sulle strade di una manifestazione che quest’anno assumerà un significato particolare, ospitando i migliori interpreti qualificati attraverso le Coppe Rally di Zona.

La gara si svilupperà tra sabato (14 novembre) e domenica, con otto prove speciali per un totale di 85,47 chilometri cronometrati. L’arrivo è previsto domenica alle 15,35, con il controllo orario in piazzale Vittorio Emanuele e la successiva cerimonia conclusiva all’Antico Caffè delle Mura.