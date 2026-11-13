Rally Coppa Città di Lucca, allo shakedown il miglior tempo è quello di Claudio Arzà

L’evento, organizzato da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse e con il patrocinio del Comune di Lucca, chiamerà i suoi protagonisti al confronto sulle prime quattro prove speciali in programma. Il primo tratto cronometrato che gli equipaggi affronteranno dopo la partenza dall’aeroporto Giacomo Puccini di Tassignano, a Capannori, sarà la prova speciale Pizzorne, seguita dalla Fiano, Pescaglia e la spettacolare Città di Lucca , disegnata nel cuore della città delle Mura.

Lo shakedown del venerdì, approccio degli equipaggi con i difficili fondi della Lucchesia, ha visto Claudio Arzà registrare il miglior tempo. Dietro la Skoda Fabia RS del pilota spezzino, navigato da Massimo Moriconi, ha concluso la Toyota GR Yaris Rally2 di Marco Signor e Daniele Michi, recenti vincitori del Campionato italiano Rally Challenger 2026. Un solo decimo di secondo tra il campione di Zona 7 ed il driver veneto, mentre il terzo miglior tempo è stato fatto siglare dal detentore della Coppa Italia 2025 Ivan Carmellino, affiancato da Massimo Minazzi su Skoda Fabia Rs.