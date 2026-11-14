Marco Signor si presenta da leader all’ultima giornata del Rally Coppa Città di Lucca

Il pilota trevigiano sta conducendo la finale nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport ad una giornata dalla sua conclusione, al volante della Toyota GR Yaris Rally2 schierata dal team Step Five Motorsport. Affiancato da Daniele Michi , il vincitore del campionato italiano Rally Challenger 2026 ha preso il comando del confronto dalla prima prova, la Pizzorne. Una leadership consolidata nel prosieguo di gara, che permette al driver veneto di presentarsi al via di domani con 14 secondi di vantaggio sul primo inseguitore, lo spezzino Claudio Arzà, in gara su Skoda Fabia RS, condivisa con Massimo Moriconi . La terza piazza della classifica provvisoria sta elevando Marco Varetto , pilota che sta progredendo nel processo di conoscenza della Skoda Rs, affiancato da Vittorio Bianco ed a tre secondi dalla seconda posizione.

Quarta posizione per Rudy Michelini e Michele Perna, su Skoda Fabia Rs. Il driver lucchese si è reso protagonista di una vera e propria progressione in termini cronometrici, confermando il ruolo di accreditato ai vertici della gara. A chiudere la top-five del primo giorno di gara sono Thomas Paperini e Monica Cignognini, con il driver pistoiese vincitore di due prove speciali su Skoda Fabia RS. Sulla quarta prova speciale, la Città di Lucca, a far registrare il miglior tempo è stato il lucchese Federico Santini, affiancato da Nicolò Ronchi, anch’essi su Skoda Fabia RS. A prevalere nel confronto a due ruote motrici sono, al momento, Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, su Lancia Ypsilon Rally4.