Hockey serie A1 femminile|
Hockey A1, sorride il Cgc Viareggio con Castiglione. Ko le altre due versiliesi
I bianconeri di De Gerone brillano al PalaBarsacchi. Il Forte cade a Valdagno, Pumas fermati dall’Hockey Sarzana
Le formazioni della Versilia protagoniste nell’ultimo turno di hockey su pista vivono un fine settimana diviso tra il sorriso del Cgc Viareggio e i rimpianti delle altre rappresentative del territorio.
I bianconeri di De Gerone brillano al PalaBarsacchi centrando un netto successo contro la Blue Factor Castiglione. La copertina di giornata se la prende Federico Ambrosio, autore di un fantastico poker che trascina i suoi a una convincente vittoria corale e permette al Cgc di salire in terza posizione a quota cinque punti, appaiato al Valdagno e a sole cinque lunghezze dalla vetta occupata dal Bassano.
Più complicate le vicende delle altre versiliesi. Il Versilia Hockey Forte incassa una battuta d’arresto per 4-1 sul campo del Valdagno sotto i colpi di Seixas e Sanches. La compagine rossoblù resta così ancora ferma a secco di punti, pagando a caro prezzo un calendario decisamente in salita in questo avvio di stagione.
Semaforo rosso anche per i Pumas Viareggio, superati per 7-3 dall’Hockey Sarzana al termine di una sfida in cui i rossoneri locali hanno fatto valere la vena realizzativa della tripletta di Marcos Vega e delle reti di Fanozzi, De Rinaldis e Manrique. Per i viareggini non sono bastati i sigilli di Marchetti, Carrieri e Cardella, che lasciano comunque la squadra a lottare per trovare la giusta quadra in classifica.