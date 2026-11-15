Hockey A1, sorride il Cgc Viareggio con Castiglione. Ko le altre due versiliesi

I bianconeri di De Gerone brillano al PalaBarsacchi centrando un netto successo contro la Blue Factor Castiglione . La copertina di giornata se la prende Federico Ambrosio, autore di un fantastico poker che trascina i suoi a una convincente vittoria corale e permette al Cgc di salire in terza posizione a quota cinque punti, appaiato al Valdagno e a sole cinque lunghezze dalla vetta occupata dal Bassano.

Semaforo rosso anche per i Pumas Viareggio, superati per 7-3 dall’Hockey Sarzana al termine di una sfida in cui i rossoneri locali hanno fatto valere la vena realizzativa della tripletta di Marcos Vega e delle reti di Fanozzi, De Rinaldis e Manrique. Per i viareggini non sono bastati i sigilli di Marchetti, Carrieri e Cardella, che lasciano comunque la squadra a lottare per trovare la giusta quadra in classifica.