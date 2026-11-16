Al Modigliani Forum di Livorno un altro exploit di Albachiara: quinto posto nella terza prova di serie A1

Si conferma il crescendo delle atlete allenate da Elisa e Margherita Quilici: miglior piazzamento e punteggio in massima serie

Terza prova di serie A1 e terzo passo avanti per Albachiara. Sabato (14 novembre) al Modigliani Forum di Livorno, la squadra lucchese allenata da Elisa e Margherita Quilici ha chiuso al quinto posto con 99,300 punti, il miglior piazzamento e il miglior punteggio da quando è arrivata nella massima serie.

Davanti ad Albachiara si sono classificate soltanto Udinese, prima con 107,900 punti, Armonia d’Abruzzo (105,200), Motto Viareggio (104,150) e Cervia (102,450). Un risultato che conferma la crescita della squadra nel corso della stagione: decima all’esordio di Terni con 97,900 punti, ottava a Biella con 97,450, quinta a Livorno.

A trascinare la squadra sono state le clavette di Anastasiya Sarantseva, che hanno fruttato 28,050 punti, il miglior parziale del gruppo. Alessia Rigato ha portato in pedana il cerchio (25,450), Giulia Giusti la palla nell’esercizio jolly (23,400), Emma Zaccaria la palla (22,550) e Lisa Berchiolli il nastro (22,400).

“È stata una gara bellissima – racconta Elisa Quilici – Il palazzetto era gremito e tantissime persone sono venute a tifare per Albachiara, anche da altre associazioni. Il calore e la partecipazione sono stati straordinari. Per le nostre ginnaste non era semplice scendere in pedana in un contesto così emozionante, ma hanno sabuto gestire la pressione e dare il meglio di sè”.

“Siamo stata molto felici anche della presenza dell’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, che ha voluto condividere con noi questa giornata e che ringraziamo – aggiunge Margherita Quilici – Al di là dell’importante risultato sportivo, cià che porteremo maggiormente con noi sarà l’atmosfera che si è creata. Vedere così tante persone vicine alla nostra società, sentire il loro sostegno e il loro affetto è stato qualcosa di speciale. La cosa più bella è stata proprio questa: non sentirci sole. Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa gara indimenticabile”.

In serie A1 la classifica si costruisce sommando i punti assegnati per il piazzamento in ogni prova. I 21 punti conquistati a Livorno, che si aggiungono agli 11 di Terni e ai 15 di Biella, portano Albachiara a quota 47 e al nono posto, con sei punti di vantaggio su Moderna Legnano, decima. In testa c’è Udinese con 87 punti, davanti a Forza e Coraggio Milano (72) e Armonia d’Abruzzo (65).