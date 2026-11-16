La sezione Gino Dovichi dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) ha festeggiato i 60 anni di attività (1966-2026) con la tradizionale Giornata del veterano dello sport.

Si è svolta sabato (14 novembre) all’auditorium Cappella Guinigi nel complesso di San Francesco. Sono stati premiati giovani e giovanissimi atleti del territorio che si sono distinti nel 2026.

Al tavolo d’onore c’erano la presidente della sezione Carla Landucci, la presidente nazionale Unvs Francesca Bardelli e l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti. Con loro il delegato regionale Nicola Lofrese, Pierluigi Ficini (vice-presidente Unvs Nazionale – Area Centro), la presidente del consiglio comunale di Porcari Serena Turchi, il delegato provinciale del Coni Stefano Pellacani e il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile. Landucci ha ricordato con un minuto di silenzio il socio Salvatore Cultrera, scomparso poche settimane fa.

Il titolo di atleta toscana dell’anno è andato a Rebecca Chiaretti, quindicenne campionessa italiana di ginnastica artistica (Aurora Montevarchi) della sezione San Giovanni Valdarno già atleta dell’anno 2025. È stata la più votata tra gli atleti delle 18 sezioni toscane. Per la prima volta la sezione lucchese ha consegnato il premio nella propria festa.

Tra i premi di Lucca, atleta dell’anno 2026 è Filippo Bianchi, ventunenne pilota, campione italiano Sportbike. Giovane emergente è Alessandro Santangelo (Atletica Virtus Lucca), diciottenne mezzofondista che ha corso ai mondiali under 20 di Eugene (Usa). Il premio speciale giornalista sportivo, intitolato a Dino Grilli, è stato assegnato a Guido Casotti di Noi Tv.

Applausi per il ciclista di Pietrasanta Tommaso Dati, che nel 2027 correrà con il team World Tour Xds Astana. Sono stati premiati anche i giovani dell’Atletica Virtus Lucca (Niccolò Cosimini, Davide Ricci, Federico Serafini e Sara Lombardi). Riconoscimenti sono andati ai taekwondoka del Kin Sori Taekwondo Sofia Jasmine Palomba e ai gemelli Mia e Gianluca Giovannelli, 10 anni. Premiati inoltre Marianna Ponziani, titolo italiano di Barrel Racing Amateur, ed Emma Rugani (Circolo Nuoto Lucca), vincitrice di due titoli italiani nella rana. Per i soci Unvs sono stati premiati Luciano Bartoli, Giovanni Rastelli e Luisa Berti.

Per l’anniversario è stata ristampata una copia del libretto della fondazione del 1966, presente tra gli altri Gino Bartali, Zeno Colò e Duilio Loi. È stata consegnata ai soci e ai presenti.