Sabato (14 novembre) a Bibbiena, nell’aretino, sono saliti sul ring sei giovani atleti guidati da coach Andrea Bartoli: successi per Kesy Vellutini e Lorenzo Oliva

I fighter del team Cobra Lucca sono tornati dal torneo di Bibbiena con due medaglie d’oro su sei incontri disputati. Gli atleti guidati da coach Andrea Bartoli sono saliti sul ring sabato scorso (14 novembre) al quarto trofeo Casentino Combat, andato in scena alla palestra comunale di Bibbiena, in provincia di Arezzo.

La squadra che svolge gli allenamenti negli spazi della palestra Auser a Marlia si è presentata all’appuntamento aretino con sei giovani combattenti, portando a casa due importanti vittorie.

A salire sul gradino più alto nei rispettivi match sono stati Lorenzo Oliva e Kesy Vellutini. Nella disciplina della kickboxing light (categoria 64 kg, in tre round da un minuto e mezzo), il quattordicenne Lorenzo Oliva ha imposto il proprio ritmo conquistando una meritata vittoria, al termine di un incontro combattuto. Ottima prova anche per la quindicenne Kesy Vellutini, impegnata nel k1 light (categoria 68 kg, tre tempi da un minuto e mezzo), capace di aggiudicarsi l’incontro al termine di una sfida intensa.

Hanno invece ceduto ai punti, ma uscendo dal ring a testa alta Lorenzo Loi e Yahya El Hasni. Nella kickboxing light (sempre sulla distanza dei 3 round da un minuto e mezzo) sono arrivate le sconfitte per il quindicenne Lorenzo Loi (52 kg) e per il tredicenne Yahya El Hasni (61 kg).

Nel K1 light, invece, due pareggi per il tredicenne Alberto Bonistalli (categoria 48 kg, tre tempi da un minuto e mezzo) e per il più giovane del gruppo, Mathias Russo, nove anni, (33 kg, tre round da un minuto).