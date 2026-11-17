Ha totalizzato 104.150 punti, chiudendo alle spalle di Udinese e Armonia d’Abruzzo. Varfolomeev grande protagonista

La prova di serie A1 di ginnastica ritmica andata in scena a Livorno è stata un successo sotto ogni aspetto per la Raffaello Motto, che si è classificata terza, salendo per la prima volta sul podio in questa stagione.

Un risultato di grande rilievo, reso possibile da una solida prestazione di squadra: ogni ginnasta scesa in pedana ha dato un apporto prezioso per un piazzamento che permette alla società viareggina di portarsi al quinto posto nella classifica generale del campionato e di compiere un altro passo verso la Final Six, in programma a Bergamo il 28 e 29 novembre contestualmente alla quarta e ultima prova della regular season.

La Motto ha totalizzato 104.150 punti, chiudendo alle spalle di Udinese (che si è imposta con 107.900) e Armonia d’Abruzzo (seconda con 105.200). Al Modigliani Forum – di fronte a un nutrito gruppo di tifosi giunti appositamente da Viareggio – ha brillato ancora una volta la stella di Darja Varfolomeev: la campionessa olimpica e mondiale si è resa protagonista di un esercizio straordinario alle clavette. Tutta la formazione guidata dalle allenatrici Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti si è però espressa su livelli altissimi: Emily Puccinelli, Ester Lena, Martina Bonuccelli e Melissa Musacci si sono infatti distinte per creatività ed espressività.

A bordo pedana, a supporto delle compagne, Siria Pastacaldi e Viola Pannacci. Presenti al Modigliani Forum anche Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, che insieme alle altre ginnaste della squadra nazionale Senior (impegnata negli allenamenti all’Accademia internazionale di Desio in vista degli appuntamenti della nuova stagione) sono state presentate ufficialmente al pubblico.