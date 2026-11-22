Si sta delineando con sempre maggiore nitidezza il gruppone di centro classifica alle spalle del duo di testa formato da Bassano e Trissino, con cinque squadre racchiuse in appena tre punti a certificare l’equilibrio di questa prima fase di stagione. Nel turno di campionato, i riflettori per i colori della Versilia si sono accesi soprattutto al PalaBarsacchi, dove un pubblico partecipe sulle alte tribune ha spinto il Cgc Viareggio a una vittoria di sostanza (5-1), la prima vera certezza del percorso stagionale.

Dopo il ritorno al gol di Ambrosio e il primo tempo chiuso sull’1-2 con le firme in sequenza di Rosi e Muglia, il Monza ha sofferto l’espulsione per rosso di Pesavento su Rosi, resistendo per quattro minuti in inferiorità numerica ma pagando alla distanza alcune disattenzioni fatali. Le reti di Ambrosio, Muglia e Cinquini hanno chiuso i conti, permettendo ai bianconeri di rientrare nel mucchio delle inseguitrici.

Non è stata da meno la prova del Versilia Hockey Forte, protagonista del colpaccio più rumoroso del weekend andando a prendersi il primo successo in campionato al PalaCastellotti di Lodi per 2-1. Ai padroni di casa non è bastata la spinta del pubblico per difendere il vantaggio lampo firmato da Compagno dopo appena sei minuti, custodito per oltre mezz’ora ma via via eroso dalla crescita ospite fino al pareggio di Duhalde al 43′. Nel finale, una ripartenza fulminea dell’ex Giovannetti ha prodotto la ribattuta su cui il classe 2006 Cacciaguerra ha colpito a porta sguarnita, firmando il sorpasso che vale un triplo salto in classifica e l’uscita dalla zona playout.

Più in salita il sabato Pumas di Bertolucci sul campo della Tr Azzurra Novara, squadra di Tataranni che ha indirizzato la gara già nei primi 25 minuti con la doppietta di Moyano e il sigillo del viareggino Puccinelli, prima della doppietta di Torres nella ripresa. Per i Pumas ha trovato il gol Elia Cardella, in una serata comunque speciale perché per la prima volta in carriera ha affrontato da avversario il fratello Matteo. Finisce 5-1.

Nel resto della giornata, l‘Innocenti Costruzioni Follonica ha messo subito in discesa il proprio match volando sul 4-1 dopo 8’08”, trascinata dalle doppiette di Tabarelli e Francesco Banini e completata dalle reti di Davide Banini, Mas e Munne, anche con il rientro del numero uno e l’impiego dei giovani avversari privo di Yeste, compreso l’esordio di Dangelico. Il Trissino, dopo un primo tempo ad altissima intensità chiuso sul 4-4 contro il Sarzana, ha cambiato passo nella ripresa affidandosi ai giovani Piccoli e Borgo e alla classe di Giulio Cocco, autore di tre gol (4-7). Riposava il Vgp Valdagno, mentre il programma della sesta giornata si completerà opggi alle 18 con Ubroker Bassano-Blue Factor Castiglione, in una settimana che vedrà poi Trissino in Catalogna contro l’Igualada mercoledì alle 20,30 e Bassano ospitare il Braga in Champions League giovedì.

Infine, in Coppa Italia di Serie A2, l’Amatori Vercelli si è assicurata la qualificazione e il primo posto solitario battendo 5-3 lo Scandiano, mentre sul fronte versiliese il Camaiore ha chiuso in bellezza imponendosi 4-1 a Viareggio. Completano il quadro il 6-2 della Scandianese sul Sarzana e il 6-3 del Montecchio Precalcino sul Montebello nel Girone A, in attesa dell’ultimo atto del Girone B con le sfide in contemporanea a Breganze e Bassano.