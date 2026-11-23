Discreta giornata per il Karate Shotokan Porcari in quel di Fidenza, dove si svolgono come d’abitudine i campionati nazionali Csen.

La gara divisa in due giornate ha registrato 2400 iscrizioni, lo Shotokan Porcari ha gareggiato con i suoi ragazzi nella giornata di domenica 22/11. La mattina è stata dedicata come sempre ai ragazzi più piccoli: negli under 10 (8-9 anni) André Paolo Pellicci Mbongo e Alessandro Baccili (divisi in due categorie data la moltitudine di iscritti) si sono classificati secondi nella prova del Kata (esercizio formale).

Per la categoria under 12 (10-11 anni) Federico Francesconi ha collezionato due bronzi: uno nel percorso ad ostacoli e l’altro nel gioco del palloncino (combattimento simulato).

Nel primo pomeriggio si sono dati da fare gli Esordienti (12-13 anni): Ivan Barsotti, Sadev Aloka Don Kudaliyanage e Leonardo Picchi si sono classificati quinti (sfiorando quindi il podio a fronte di circa venti partecipanti per ogni categoria) sia nel Kata sia nel Kumite (combattimento con avversario).

Gli istruttori Giovanni A. Bianchi e Paolo Giusti ringraziano come sempre gli atleti e le loro famiglie e la Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per aver permesso la trasferta, ricordando che c’è sempre tempo per provare ed eventualmente iscriversinonostante le vacanze natalizie siano alle porte: la disciplina del karate è rivolta sia agli amatori sia a chi voglia intraprendere il percorso agonistico.