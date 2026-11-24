Una serata dedicata a una delle realtà sportive più prestigiose e vincenti del territorio: ieri (23 novembre), il Panathlon Club Lucca, presieduto da Lucio Nobile, ha dedicato la propria conviviale al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Lucca, autentico fiore all’occhiello dello sport lucchese e punto di riferimento assoluto a livello nazionale e internazionale.

L’evento si è articolato in due momenti: una prima parte ospitata direttamente nella sede del Poligono di via del Tiro a Segno a Sant’Anna, dove i soci hanno anche avuto l’opportunità di cimentarsi sulle linee di tiro assistiti dagli istruttori della sezione, seguita dal momento conviviale al Ristorante Pizzeria Maryfrank sempre a Sant’Anna.

Ad aprire gli interventi istituzionali sono stati i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, di Claudio Oliva in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico, e di Fabio Biagini, intervenuto per il Tiro a Segno di Lucca in sostituzione del presidente Beppe Pardini.

Il cuore della serata è stato il talk coordinato dal giornalista Sirio Del Grande, che ha guidato i presenti alla scoperta dei segreti di una disciplina affascinante, in cui la preparazione atletica si fonde con una rigorosa componente mentale e di concentrazione. Attraverso video, immagini e testimonianze dirette, è emersa la straordinaria organizzazione dell’impianto di Sant’Anna: una struttura ampia e dotata delle più moderne tecnologie, al punto da essere scelta regolarmente come sede di allenamento non solo dagli atleti italiani di vertice, ma anche da numerosi tiratori provenienti dall’estero.

Ampio spazio è stato riservato alla straordinaria epopea sportiva della famiglia Pizzi, vera e propria dinastia del tiro a segno lucchese, e agli atleti azzurri nati e cresciuti sulle pedane di Lucca.

Hanno raccontato le loro gesta e parlato del loro sport Michele Bernardi (Carabina) e poi Maura Genovesi, Nicola Pizzi e Marco Pizzi (tutti e tre Pistola).

Le numerose domande rivolte dai soci panathleti ai protagonisti hanno testimoniato il grande interesse suscitato dalla disciplina.

Al termine dell’incontro, come da tradizione, il presidente Lucio Nobile ha consegnato i riconoscimenti del Panathlon Club Lucca ai rappresentanti di questa autentica eccellenza sportiva cittadina.

I protagonisti della serata

Michele Bernardi (Carabina), classe 2004, inizia a 10 anni e a 13 stabilisce già il record italiano Allievi (199/200). Dopo i numerosi titoli giovanili e le medaglie internazionali in maglia azzurra (incluso il titolo italiano assoluto Mixed Team con Elena Pizzi), a 19 anni entra nel Gruppo Sportivo della Marina Militare. Nel 2026, nella categoria Senior, ha conquistato i titoli italiani di ‘Carabina a Terra’ e ‘Carabina 3 Posizioni’, siglando in quest’ultima il prestigioso record italiano con 594 punti su 600. La prossima settimana sarà impegnato nella finale di Coppa del Mondo di carabina a 50 metri.

Maura Genovesi (Pistola), approdata al poligono a 12 anni, veste la maglia della Nazionale per ben 26 anni (dai 15 anni fino al 2015) ed entra nel Gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato. Il suo palmarès conta 22 titoli italiani individuali, innumerevoli ori a squadre, medaglie europee e mondiali, l’argento in Coppa del Mondo a Rio de Janeiro (2008), la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008 e il record italiano di Pistola a 25 metri, tuttora imbattuto dal 2006. Ritiratasi dall’agonismo nel 2018 dopo l’ennesimo oro tricolore, già presidente del Comitato Toscano Uits e tecnico delle Nazionali Juniores e Paralimpica, oggi è Carabiniere Forestale, formatrice Uits e tecnico per la Toscana e il Tiro a Segno di Lucca.

Nicola Pizzi (Pistola), avvicinatosi al tiro a 18 anni, conquista tre titoli italiani assoluti in pistola a 25 metri e una decina a squadre con la sezione di Lucca. Per 15 anni in Nazionale, vanta il bronzo a squadre ai Mondiali di Zagabria 2006 e numerosi titoli italiani nella categoria Master conquistati dal 2021 a oggi. Già Consigliere Federale e tecnico della Nazionale, oggi affianca Maura Genovesi come formatore e allenatore per il Comitato Toscano e per il Tsn Lucca.

Marco Pizzi (Pistola), nato nel 2010, prosegue la tradizione di famiglia con un ruolino di marcia impressionante: dopo i titoli e i record italiani ancora imbattuti nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Ragazzi, nel 2026 – al primo anno da Junior – ha conquistato il bronzo alla H&N Cup di Monaco di Baviera, l’oro (con record europeo di specialità) e il bronzo ai Campionati Europei Under 16, l’oro tricolore Under 16 nella pistola a 50 metri, cinque medaglie ai Campionati Italiani a fuoco e il recente oro a squadre nella finale dell’European Youth League.