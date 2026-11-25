Nel fine settimana il Tennistavolo Lucca ha giocato dodici incontri. Oltre alla quinta giornata dei campionati maschili sono iniziati la serie D/3 e il campionato di serie C femminile. Il bilancio è di sei vittorie e sei sconfitte.

In serie B/2 (girone E) la prima squadra ha battuto 4-3 in casa la Fortitudo ed è alla quarta vittoria consecutiva. Nicola Bemi ha vinto al quinto set il primo incontro. Massimo Cattoni e Johan Pature hanno vinto il doppio e Maurizio Raspi ha vinto 3-0. Il punto decisivo l’ha portato Pature, che ha vinto 3-0 l’ultimo incontro.

In serie C/2 (girone A) il TT Lucca ha perso 2-5 in casa con l’Acsi TT Pisa. Luca Gherardi e Simone Madrigali hanno vinto un singolare ciascuno, entrambi per 3-0.

In serie D/1, girone C, il TT Lucca C ha vinto 7-0 contro il Cus Firenze, lasciando agli avversari solo due set. Dopo cinque giornate è ancora a punteggio pieno. Marco Cattani, Tommaso Ragghianti e Davide Valenti Radici hanno vinto due singolari ciascuno, e Ragghianti e Cattani si sono aggiudicati anche il doppio. Nel girone B sono arrivate due sconfitte esterne. Il TT Lucca A ha perso 3-4 a Prato con il Prato Tennistavolo W: Francesco Abballe ha vinto un singolare e, con Roberto Rossi, il doppio, mentre Alessandro Nieri ha vinto un singolare. Il TT Lucca B ha perso 2-5 a San Miniato con la Polisportiva Casa Culturale, con i punti di Gianmaria Maggio e di Stefano Marchesini, quest’ultimo vincitore al quinto set.

In serie D/2, girone C, entrambe le squadre lucchesi hanno vinto 6-1. Il TT Lucca D ha vinto contro il TT Pistoia A. Marcello Maccagnano ha vinto due singolari. Marcello Raffaelli, Guido Naldi e Roberto Giuntini ne hanno vinto uno ciascuno, e Maccagnano e Naldi hanno conquistato anche il doppio. Il TT Lucca C ha battuto in casa la Polisportiva Casa Culturale. Giuseppe Ricci e Nicola Ciacchini hanno vinto due singolari ciascuno, Antonello Tiana uno, e la coppia Ciacchini-Ricci si è aggiudicata il doppio. Nel girone A il TT Lucca A ha perso 3-4 a Livorno con il Bernini TT Livorno. Giovanni Viani ha vinto due singolari, uno al quinto set. Filippo Suppo ha vinto l’altro al quinto set. Il TT Lucca B (girone B) giocherà il 28 novembre in casa del TT Forte dei Marmi 2008 B.

In serie D/3 entrambe le squadre hanno esordito con una vittoria per 4-3 in casa. Nel girone C il TT Lucca A ha battuto l’ATT Montecatini A. Massimo Casali ha vinto due singolari, Moreno Della Lucia uno al quinto set, e i due hanno vinto anche il doppio. Nel girone B il TT Lucca B ha superato l’Asd Valdera Tennistavolo B. Daniela Caroli ha vinto due singolari e Matteo Mazzei uno, e i due hanno vinto insieme il doppio.