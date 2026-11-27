Miria Rossetti Busa vola alle fasi finali dei campionati italiani élite 2026 in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre. L’atleta della Pugilistica Lucchese, accompagnata al Palavinci di Montecatini Terme dai maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli, ha infatti conquistato il passaggio del turno interregionale battendo ai punti la veneta Elettra Martignon (Pugilistica Rodigina). Un incontro duro, contro un’avversaria più alta e molto coriacea, anche se meno esperta, che la lucchese è riuscita a superare con intelligenza, ascoltando attentamente i consigli del suo angolo. A Cuneo con lei ci sarà anche Margherita Fulvetti, in gara nella categoria 70 kg, nella quale non è stato necessario effettuare la fase interregionale.