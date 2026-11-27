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Pugilato, Miria Rossetti Busa vola alle finali degli Assoluti Élite. Domenica la Pegaso Boxing Cup fa tappa a Lucca
27 novembre 2026 | 15:46
Il 29 novembre sarà il momento della quarta delle undici tappe del torneo interregionale con dodici incontri in programma
Miria Rossetti Busa vola alle fasi finali dei campionati italiani élite 2026 in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre. L’atleta della Pugilistica Lucchese, accompagnata al Palavinci di Montecatini Terme dai maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli, ha infatti conquistato il passaggio del turno interregionale battendo ai punti la veneta Elettra Martignon (Pugilistica Rodigina). Un incontro duro, contro un’avversaria più alta e molto coriacea, anche se meno esperta, che la lucchese è riuscita a superare con intelligenza, ascoltando attentamente i consigli del suo angolo. A Cuneo con lei ci sarà anche Margherita Fulvetti, in gara nella categoria 70 kg, nella quale non è stato necessario effettuare la fase interregionale.
Domenica (29 novembre), alle 16, invece il grande pugilato tornerà a Lucca, con la quarta delle 11 tappe della Pegaso Boxing Cup, il torneo interregionale ed itinerante di fine stagione organizzato dal Comitato regionale toscano della Fpi. Tanti i pugili lucchesi che torneranno a calcare il ring di casa nei 12 incontri in programma.
Negli élite 60kg si rivedrà Matteo Mencaroni, opposto a Jacopo Melani (Boxing Club Pistoia). Tornerà sul ring anche il 48kg Under17 Luvie Warnakulasuriya, che si confronterà nuovamente con Nicolò Cimignolo (Boxe Mens Sana Siena), contro cui ha perso sul filo del rasoio la finale del Torneo Brasca. Ad attendere il 54kg Under17 Andrea Leon Lo Sasso ci sarà invece Saif Eddine Najid (S. Fit Incisa Valdarno). Nei 57kg Under17 toccherà invece a Giulio Nelli contro l’emiliano Matteo Arginat (Boxe Budrio). A chiudere gli incontri dei lucchesi ci sarà invece il 65kg Under19 Yassine Samaani, che disputerà però un incontro fuori torneo contro Marco Ferrari (Boxe Stiava) a causa dell’infortunio del suo avversario designato per la Pegaso Boxing Cup, Nicola Devicienti (Fight Gym Grosseto).