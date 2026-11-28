La sala di rappresentanza di Palazzo Ducale a Lucca ha ospitato nella giornata di oggi (28 novembre) la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, degli attestati per il Trofeo Coni 2026 e dei premi speciali provinciali, organizzata dalla delegazione provinciale di Lucca del comitato regionale toscana in collaborazione con la provincia di Lucca.

All’appuntamento hanno preso parte il presidente Marcello Pierucci, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il delegato provinciale del Coni Stefano Pellacani, il tenente colonnello dei carabinieri Rosario Caruso e l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, insieme ai rappresentanti degli organismi sportivi provinciali, delle società e delle benemerite del territorio.

Per quanto riguarda le benemerenze nazionali relative all’anno 2024, tra le società è stata insignita della stella di bronzo l’Asd Hockey Club Forte dei Marmi. Tra i dirigenti ha ricevuto la stella d’oro Claudio Bicicchi, mentre la stella di bronzo è andata ad Antonino Azzarà, Roberto Lazzurri e Alessandro Mario Palagi. Sul fronte degli atleti, la stella d’argento è stata assegnata a Francesca Baroni per il ciclismo e a Rania Braccini per il tiro con l’arco. La stella di bronzo per gli atleti ha premiato Massimo Moriconi e Gianandrea Pisani per il rally, Edoardo Cipollini per il ciclismo, Valeria Tomei per il volteggio, Elisa Naldi e Idea Pieroni per l’atletica, Fabio Biancalana, Anna Raffaetà e Leonardo Spelta per il nuoto pinnato, Gionata Bianchini per la pesca sportiva, Elia Cinquini per l’hockey pista, Jessica Fubiani e Annalisa Luisi per il tiro con l’arco, Vincenzo Bortone per il pugilato e Nina Casci per il rafting.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al Trofeo Coni 2026 per la delegazione di atleti e tecnici della provincia di Lucca. Nel tennis sono stati premiati Riccardo Demontis, Alessandra Bulleri, Bianca Fenili ed Edoardo Dinelli con il tecnico Nicholas Bacci; nel canottaggio Giacomo Magnani e Agata Lazzerini con il tecnico Enrico Magnani; nella scherma Edoardo Simonelli e Flavia Simonetti; nel judo Mattia De Santi; per la federazione discipline da combattimento Bryan Di Tella e Mia Giovannelli con il tecnico Stefano Bacci; nel pugilato Alessandro Fornai; nel pattinaggio inline freestyle Esmeralda Grieco, Luca Ferrari, Anna Del Carlo e Niccolò Palamidessi con il tecnico Chiara Castagni; nel rugby Federica Galligani; e per ciclismo e tennistavolo Yannik Rossetti.

Spazio poi ai premi speciali istituiti a livello provinciale. Il premio speciale binomio studio e sport è andato a Elisa Matteucci del liceo scientifico sportivo Piaggia di Viareggio, Ginevra Pardini dell’Isi Marconi di Viareggio, Valentina Giusti del liceo scientifico Majorana di Capannori e Giacomo Cortopassi dell’Isi Pertini di Lucca. Il premio speciale cultura sportiva ha visto protagonisti l’associazione Slurp e Luca Angeli dell’Asd Gruppo Ju Jitsu Education. Il premio speciale Sport è salute ha celebrato Francesco Andreuccetti del liceo Machiavelli di Lucca, secondo classificato nell’attraversamento a nuoto dello stretto di Messina, e Rebecca Cavani, seconda classificata alla DiaVolley Cup 2026 in Slovacchia con la maglia azzurra della rappresentativa italiana.