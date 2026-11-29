Serata ad altissima tensione nella settima giornata dell’hockey pista, con i colori versiliesi pronti a prendersi la scena e a dare slancio a una stagione che entra nel vivo tra colpi in trasferta, conferme e un calendario già fittissimo.

Il segnale più forte arriva dal Versilia Hockey Forte, che non vuole più fermarsi: dopo aver espugnato il PalaCastellotti, la formazione di Crudeli fa il bis andando a sbancare anche il Casa Mora di Castiglione della Pescaia. Contro una Blue Factor capace di mettere la testa avanti con Escobar ed Esquibel, i versiliesi hanno risposto colpo su colpo con Moya e Lopez, trovando poi al 15′ il guizzo decisivo con il classe 2007 Tomas Lopez per un successo che vale oro e dà continuità al momento positivo. Finisce 2-3.

Ora l’attenzione in Versilia si sposta sul posticipo domenicale che mette di fronte Pumas e Cgc Viareggio, un incrocio dal sapore speciale per il territorio, prima di un’altra sfida di cartello come Trissino-Follonica. E non c’è nemmeno il tempo di tirare il fiato, perché già mercoledì sono in programma due anticipi della nona giornata con Pumas-Bassano e Trissino-Cgc Viareggio, un tour de force che metterà subito alla prova tenuta fisica e brillantezza delle squadre.

Sul fronte delle altre big e rivali di giornata, al PalaSomaschini di Seregno è andato in scena un match a mille all’ora tra TeamServiceCar Monza e Vgp Valdagno: veneti avanti nel primo tempo con Tomba e Sanches, poi la rimonta dei brianzoli con Olmoss e Bielsa per un pareggio che frena la corsa al podio di entrambe. Ne approfitta la Tr Azzurra Novara, che cala il pokerissimo sul campo del Matera (5-1) trascinata dalla tripletta di Ramiro Torres e si issa al quarto posto, rivivendo sensazioni d’alta quota che mancavano dai tempi del grande Hockey Novara. Sorride anche il Sarzana, che allontana le sabbie mobili dei playout e rilancia le proprie ambizioni playoff e di Coppa Italia grazie ad Andrea Fantozzi, ex di lusso decisivo nell’ultimo tiro diretto a 42 secondi dalla sirena su Barozzi con un’alzata e schiacciata da manuale, in una gara dal botta e risposta continuo in cui la squadra di Bresciani aveva accarezzato il 2-3 nel primo tempo prima di subire la spinta della formazione di Festa, trascinata dalla tripletta del Colo Vega e poi raggiunta dalle doppiette di Faccin e Borregan fino al decimo fallo decisivo.