Virtus Lucca, con il record di 1,87 nell’alto Idea Pieroni vola ai mondiali

Nuovo record personale e un pass diretto per i mondiali. Idea Pieroni ottiene il miglior punteggio toscano di categoria e quarta miglior prestazione italiana Under 20 di tutti i tempi, entrando così nell’olimpo dell’atletica italiana. Nel corso del meeting indoor di salto in alto Udin jump development, la diciassettenne portacolori della Virtus Lucca vola fino a 1,87. Misura che non solo rappresenta il suo nuovo personale, ma che le vale, con molto anticipo rispetto alle attese, l’accesso ai campionati del mondo juniores che si svolgeranno a giugno a Nairobi.

“Non me lo aspettavo, non so ancora come sia successo – ammette Idea -. Sono molto soddisfatta del risultato che arriva dopo i tanti sacrifici fatti in mesi e mesi di allenamenti”. A Udine la giovanissima atleta barghigiana ha stupito tutti gli addetti ai lavori chiudendo al terzo posto assoluto. Un viatico in vista dei Campionati italiani indoor, sia Junior che Assoluti, che si svolgeranno ad Ancona a febbraio nel giro di un paio di settimane. Idea proviene dal vivaio del Gs marciatori di Barga ed è in forza all’Atletica Virtus Lucca grazie a un accordo di collaborazione ormai più che decennale tra le due società sportive.

“Dedico questo risultato al mio allenatore Vinicio Bertoli e alla mia famiglia che mi sostengono sempre – continua Idea – e all’altro mio allenatore Stefano Giardi, con cui mi alleno una volta a settimana”. In attesa di festeggiare Idea Pieroni in casa Virtus è tutto pronto per l’evento di apertura di un mese che farà di Lucca una vera e propria capitale dell’atletica toscana e italiana.

Sono infatti in programma questa domenica (2 febbraio), sugli spalti delle Mura urbane, i campionati regionali societari di cross, agonistico e promozionale. Una grande mattinata sotto il segno del mezzofondo, con cinque categorie al via e centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana. L’appuntamento segue i campionati regionali di staffette andati in scena lo scorso anno. Il percorso si snoderà nella porzione degli spalti compresa tra porta San Donato e la sortita del baluardo San Frediano con un percorso, nel suo giro più lungo, di 2 chilometri. Sei le categorie in gara: Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, impegnati in gare di lunghezza variabile, dal chilometro e mezzo dei Ragazzi fino agli 8 chilometri di Promesse e Senior.