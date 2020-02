Salto in alto, Idea Pieroni d’oro ai campionati italiani juniores

Una stella della Valle brilla ad Ancona. Ancora una grandissima prova di Idea Pieroni nell’alto juniores. La 17enne barghigiana vince l’oro dei campionati italiani indoor superando 1,84 al secondo tentativo, a tre centimetri dal suo primato, dopo un errore anche a 1,82. Poi tre nulli alla misura di 1,88 che avrebbe migliorato il fresco personale di 1,87 ottenuto al meeting di Udine, con cui ha scalato le liste italiane under 20 all-time fino al quarto posto.

“Ecco fatto – si legge nel post del gruppo marciatori Barga -, si direbbe, ce lo aspettavamo, ma vincere una gara tricolore non è mai facile. La nostra saltatrice ci è riuscita per la sesta volta e, a questo punto, bisogna riconoscere che i patri confini le stanno un poco stretti. Per la cronaca vittoria ad Ancona nei campionati juniores con la misura di 1,84. Davvero complimenti”.

Stesso nome, stessa provenienza per gli altri gradini del podio con due veronesi: esulta Rebecca Mihalescul, classe 2002, per la prima volta a quota 1,80, mentre coglie il personale indoor Rebecca Pavan con 1,78.

Foto Fidal