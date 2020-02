Domenica (16 febbraio) a Verona con la 13esima Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon si sono svolti i campionati italiani di mezza maratona, validi come prima prova del campionati di società italiani a cui hanno partecipato quasi 6mila fondisti.

Straordinarie le lammarine che con le loro qualità, talento, eleganza, caparbietà e costanza, hanno regalato ai dirigenti presenti, ai fan accorsi e alla loro capitana Denise Cavallini, ferma per infortunio, ma che le ha ugualmente seguite a distanza, grande soddisfazione.

Con quasi 1500 atlete all’arrivo, il gruppo di Lammari ha colorato di amaranto le strade della città shakespeariana e della famosa Arena, con quattro ragazze che all’arrivo si sono ben distinte, partendo dalla giovane Alessia Tuccitto che si conferma come talento in crescita ed esordisce tra le senior senza timore reverenziale piazzandosi nella top ten nazionale con un ottavo posto di categoria (decimo assoluto) con il tempo 1h16’42’’ di poco dietro la new entry Elisabetta Beltrame con la sua corsa elegante e sobria conquista una onorevole 18esima posizione (13.a di categoria senior) con il tempo di 1h18’26’’.

La veterana Claudia Dardini sorprende anche se stessa e con caparbietà conclude in 1h22′ al 30esimo assoluto e secondo di categoria Sf50 mentre la costante Claudia Marietta non si smentisce correndo sempre sui suoi ritmi di 4′ e spiccioli a chilometri (al traguardo con 1h25’06’’) chiude 44esima assoluta e nona di categoria Sf40. Alla fine il Gs Lammari si piazza come terza società a questa prima prova dei campionati italiani di mezza maratona.

Da segnalare altri risultati importanti: il 12 gennaio Elisabetta Beltrame ha vinto a Roma la “corsa lidense” e la domenica successiva, con un grande crono di 35,01, si è classificata quinta alla famosa “corsa di Miguel” sempre nella città capitolina.

A Montecatini, il 19 gennaio, Claudia Marietta sale sul secondo gradino del podio nella mezza e Sara Orsi e seconda nella 10 chilometri.

Inoltre il 2 febbraio scorsi si è tenuta la prima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre sugli spalti delle mura urbane di Lucca. Nella gara di cross sulla distanza di 6 chilometri, il gruppo lammarese ha piazzato ben sette ragazze nei primi 30 posti: nona Claudia Dardini, 11esima Denise Cavallini, 17esima Elisabetta Beltrame, 20esima Rachele Fabbro, 21esima Sara Orsi, 25esima Claudia Marietta, 27esima Alessia Tuccitto.