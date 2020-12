Terrasi (Gp Apuane) da primato conquista l’argento nazionale alla maratona di Reggio Emilia

Un altro weekend di grandi risultati per il Gp Parco Alpi Apuane. Terrasi chiamato, Terrasi ha risposto: argento nazionale e primato personale demolito sulla maratona. Alessio, l’enfant prodige, che ormai è uno dei migliori specialisti sulla distanza, ha compiuto un’altra impresa, l’ennesima: dopo l’oro del 2018 a Ravenna, è arrivato l’argento a Reggio Emilia.

Una gara di cuore, perfetta quella del siciliano: passaggio alla mezza maratona in 1 ora 08’, poi è iniziata la zona Terrasi, ormai un classico, cioè gli ultimi cinque chilometri, dove Alessio in genere libera il fenomeno che è in lui. Inizia a vedere gli avversari, li mette nel mirino e li supera, uno per uno; termina la prova con il tempo di 2 ore 17’41’’, che gli vale il secondo posto nazionale.

Nella stessa gara, ottima prova anche per Stefano Scaini, l’ex finanziere da anni in forza al Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde (vanta un personale sulla distanza di 2 ore 16’), che solo per un problema fisico nell’ultimo tratto di gara non gli ha permesso di concludere come meglio meritava.

Nella gara femminile c’e’ un po’ di Garfagnana: Giovanna Epis, compagna di Luca Tocco, ha vinto il titolo italiano assoluto con il tempo di 2 ore 28’03’’ (crono che vale come minimo olimpico e personale sulla distanza) e Anna Incerti, compagna di Stefano Scaini, ha vinto il titolo di categoria con il tempo di 2 ore 35’40’’. A Trino, alla Terre d’acqua città di Trino, ottimo debutto sulla mezza maratona per Omar Bouamer: il campione toscano assoluto di corsa campestre ha concluso la prova con l’ottimo crono di 1 ora 05’25’’.