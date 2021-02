Virtus Lucca, tre titoli ai campionati regionali invernali di lanci

Esordio fantastico per la Virtus Lucca nella stagione del cross. Nella prima giornata di gare dei campionati per società, le squadre biancocelesti portano a casa una serie risultati di rilievo che le pongono ai vertici regionali.

Cominciamo dai giovani e in particolare dalla categoria Allievi/e. Impegnata a San Miniato, la squadra femminile conclude la prima prova al comando della classifica provvisoria grazie alle prestazioni di Marina Senesi, Emma Puccetti, Irene Giambastiani, Anna Tognotti e Azzurra Landucci. Squadra maschile al quinto posto provvisorio con Andrea Leonetti, Leonardo Quilici, Daniel Massagli, Walid Hallami e Gabriele Chelini. Molto bene anche la formazione maschile Juniores che chiude la prima giornata dei campionati di società al quarto posto grazie a Marco Muccioli, Tomas Tei, Paolo Marsili e Filippo Sodini. Da sottolineare la prova di Paolo Marsili che ha partecipato alla 6 chilometri nonostante un infortunio pur di lasciare aperta ai compagni di squadra la possibilità di classificarsi per le finali nazionali.

A Campi Bisenzio brillano i Cadetti/e chiudendo al primo posto classifica regionale, purtroppo virtuale dato che quest’anno il titolo toscano non verrà assegnato. Formazione cadette composta da Adriana Vannucci, Elena Abetini, Bianca Pellini, Martina Boschi, Elena Panerai, Giulia Maurelli. Squadra cadetti con Gabriele Verdiani, Federico Ascareggi, Leonardo Pierotti, Fabrizio Pratali, Tommaso Virdis, Vutha Locci, Matteo Luti, Joseph Manfredi e Cristian Cordoni. Molto bene anche tutte le altre categorie a dimostrazione dello stupendo lavoro compiuto ogni giorno dallo staff tecnico composto da Enrico Carelli, Cristiana Lucchesi, Franco Gabbrielli e Fabio Pizzo.

Ma il weekend ha regalato tante altre soddisfazioni. A cominciare dai campionati regionali individuali juniores e promesse indoor, disputati a Firenze, con il titolo regionale promesse nel salto in lungo per Cecilia Naldi. Molto bene, a suon di primato personale e quarto posto tra gli juniores, Martino Giovannetti che atterra a 6,34 nel salto in lungo. Grande exploit nel triplo huniores di Elisa Fontana che si migliora fino a 10,92 e conquista il quinto posto; bene anche Aurora Caporale che termina ottava con 9,89.

A Livorno tris di medaglie d’argento ai campionati regionali invernali di lanci. Nel giavellotto Gabriele De Luca chiude secondo tra gli juniores con la misura di 40,39. Al 35esimo anno di attività, argento assoluto per Chiara Cinelli con 34,40. Bravissima tra le juniores Asia Salerno che si laurea vicecampionessa toscana con la misura di 37,22.

Da segnalare l’ottimo quarto posto nel disco promesse per Andrea Francone con 39,55 e il sesto posto di Daiana Parducci nel disco Juniores 24,84. Buona prove nel disco promesse e seniores per Viola Pieroni (29,83) e Veronica Biagioni (28,59).