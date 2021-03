Virtus Lucca, due titoli toscani ai campionati di cross di Arezzo

Grande successo per la Virtus Lucca nell’ultima prova dei campionati toscani di cross per società svolta ad Arezzo. I biancocelesti tornano con due titoli toscani e l’accesso di tre squadre ai campionati italiani in programma il 13 marzo a Campi Bisenzio.

A vincere il titolo è stata la squadra juniores maschile, grazie alle prestazioni sugli 8 chilometri di Filippo Sodini, Tomas Tei e Marco Muccioli. Vittoria anche per il quartetto delle allieve con Marina Senesi, Irene Giambastiani, Emma Puccetti e Azzurra Landucci impegnate sui 4 chilometri. Anche la squadra allievi maschile fa una bella gara, con Andrea Leonetti, Walid Hallami, Leonardo Quilici e Daniel Massagli che però, per poco, non salgono sul podio.

Le gare di Arezzo hanno messo in luce anche altri atleti della Virtus; da segnalare, tra i cadetti, i sesti posti assoluti di Gabriele Vardini nella gara maschile e di Adriana Vannucci in quella femminile. Molto bene anche Anna Lucarotti, arrivata ottava assoluta tra le junior

“Un ringraziamento di cuore – sono le parole del presidente della Virtus Nando Caturegli e del direttore tecnico Matteo Martinelli – va a tutti i tecnici che ogni giorno seguono questi ragazzi con passione e competenza”