Matteo Coturri (Gp Parco Alpi Apuane), titolo regionale sui 5000 metri a Prato

Altro fine settimana da protagonista per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dominatore delle competizioni in pista e su strada.

A Prato, al Meeting Città di Prato valido per i campionati toscani in pista, Matteo Coturri ha conquistato il titolo di campione toscano sui 5000 metri con il tempo di 16’43” e buone prove sono arrivate da Mirko Tarantola, Niccolò Fazzi, Giulio Buchignani, Federico Gonfiantini, Carmine Tommaselli e Giampaolo Filauro.

A Torino, sempre in pista ma sulla prova dei 1500 metri, ottime prove per Omar Bouamer (argento assoluto con il personale con il tempo di 3’54”) e Lorenzo Brunier, freschi entrambi delle brillanti prestazioni al meeting di Zogno sui 5000 metri.

A Cecina, al meeting in pista sui 3000 metri, buona prova per Dario Anaclerio; a Palermo, al meeting in pista sui 5000 metri, ottime prova per Alessandro Brancato e Ivam Antibo, rispettivamente in 14’51” e 14’54”; a Montespertoli, alla prima edizione del Trail di Montespertoli, ottimo argento assoluto e oro di categoria per Roberto Ria; a Scandicci, al Trail del Mulinaccio, ottima prova per Daniele Sandroni.