Atletica lucchese sugli scudi ai mondiali under 20: Olivieri quinto nell’asta, Pieroni in finale nel lungo

Ottime notizie per l’atletica italiana e per la Virtus Lucca dai mondiali under 20 di Nairobi.

Nella mattinata di oggi Matteo Olivieri ha concluso la prova del salto con l’asta al quinto posto con la misura di 5,20 e sfiorando anche il passaggio dei 5,30.

Conquista invece la finale la barghigiana di Filecchio Idea Pieroni nel salto in alto. La gara per le medaglie si svolgerà domenica (22 agosto) a partire dalle 12,45. In finale con lei anche l’altra italiana Rebecca Mihalescu.