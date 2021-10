Gp Parco Alpi Apuane, Jamali d’oro alla maratona del Mugello

Il Gp Parco Alpi Apuane ha brillato con prestazioni pià che positive anche questo fine settimana, dove la strada è stata la protagonista indiscussa sulle distanze più varie.

I ragazzi del presidente Graziano Poli sono eccezionali come sempre, in vari luoghi e su corse impegnative. Ieri (3 ottobre) a Montecatini, alla Avis Run 10 Km, ottimi ori di categoria per Marco Osimanti e Claudio Cevasco, argento di categoria per Nicola Matteucci e bronzi di categoria per Rocco Cupolo e Barbara Casaioli e buone prove per Marco Sagramoni (ottavo assoluto), Daniele D’Andrea, Nicola Vanni, Federico Gonfiantini, Giovanni Marra e Carmine Tommaselli.

A Telese Terme, alla Mezza maratona Città di Telese, splendido argento assoluto per Paul Tiongik che con il tempo di 1h 02’11” ha siglato anche la propria seconda migliore prestazione di sempre; al Mugello, alla Maratona del Mugello, bellissima vittoria per Jilali Jamali, assente per un lungo periodo di tempo e interprete di lusso sulla distanza, su un percorso molto duro e particolare; all’Isola d’Elba, alla Maratona dell’Elba, buona prova per Marco Meschi; a Sestri Levante, alla Mezza maratona delle Baie, oro di categorie per Adriano Mattei (sesto assoluto), argento di categoria per Michelangelo Fanani, bronzo di categoria per Daniele Caltagirone e bella prova per Vincenzo Chisari; a Bolgheri, alla 10 chilometri Tuscan Ecomarathon, vittoria assoluta per Daniele Sandroni; a Campiglia Marittima, in una prova locale di 18 chilometri, ottima vittoria assoluta per Roberto Ria e bella prova per Alessandro Marlia (quarto assoluto)