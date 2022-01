Gp Parco Alpi Apuane, primo posto a squadre per il team Ecoverde sui prati di Siena

Parte con un primo posto a squadre l’avventura del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sui prati di Siena. A Sinalunga, al primo appuntamento stagionale per società, la squadra del presidente Graziano Poli ha risposto presente: grazie alle migliori prestazioni di Filippo Micheli (4 assoluto), Giacomo Verona (5 assoluto) e Alessio Terrasi (6 assoluto), i biancoverdi hanno conquistato la testa della classifica maschile per società con 15 punti, seguiti dal Gs Orecchiella con 16 punti e dall’Atletica Castello con 37 punti.

Non solo Micheli, Verona e Terrasi ma ottime prove sono arrivate con Ivan Antibo (7 assoluto), Alessandro Brancato (8 assoluto), Emanuele Fadda, Stefano Bascherini, Nicolo’ Bandini, Filippo Baldini, Mirko Tarantola, Marco Sagramoni e Massimiliano Frandi. Se al maschile il risultato è stato ottimo, non da meno sono state le ragazze di Piazza Umberto, con Ioana Lucaci, Erica Togneri ed Erika Bertoncini che hanno completato la prova sociale con il decimo posto a squadre.

Prossimo appuntamento con la fase finale prima della Festa del Cross (valida come campionato italiano di corsa campestre individuale e per società a Trieste) è previsto in quel di Castelfiorentino domenica 13 febbraio, dove gli uomini cercheranno la conferma di campioni regionali per il dodicesimo anno consecutivo e le donne di ben figurare al loro secondo anno di attività.