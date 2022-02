Orecchiella Garfagnana, doppio titolo regionale di corsa campestre

Dopo il successo nella prima prova disputata il 16 gennaio a Sinalunga, è arrivata la conferma nella seconda prova regionale di corsa campestre disputata questa mattina (13 febbraio) a Castelfiorentino nel parco urbano: le ragazze del Gs Orecchiella Garfagnana si sono laureate campionesse toscane di cross 2022, centrando così il primo importante trofeo stagionale e bissando il successo del 2021. Oltre al titolo a squadre arriva anche il titolo individuale per Ilaria Spighi, alla prima stagione con i colori bianco-celesti: è campionessa toscana di cross.

Una gara perfetta per Ilaria, che si è imposta con il tempo di 25’25 sugli otto chilometri di gara, rispettivamente sulla forte triatleta Marta Bernardi (Gs Le Panche Castelquarto) e Mohamed Mohamud Hodan (Atletica Radio Centro Web), nella gara vinta dall’atleta Keniana in forza al Gs Lammari, Muli Lucy Mawia.

Le interpreti di questo successo di squadra, costruito a partire dalla prima prova regionale, sono Clementine Mukandanga, vincitrice della prima prova regionale, la fortissima neocampionessa toscana Ilaria Spighi, una eccezionale Cecilia Basso quinta assoluta al traguardo, una straordinaria Annalaura Mugno settima assoluta e in continua crescita dopo l’operazione al ginocchio, oltre all’ottima Clara Costadura nella prima prova decima assoluta; a seguire hanno brillato tra le master Carla Neri, Simona Carradossi, Gianna Secci.

Giornata straordinaria anche in campo maschile con la squadra che si piazza al secondo posto regionale, conquista l’argento e centra così l’obiettivo della qualificazione per la finale tricolore, confermandosi ad altissimi livelli, dopo i lusinghieri risultati della gara di Sinalunga, con il secondo posto per un grande Jean Baptiste Simukeka e terzo posto per il giovane talentuoso Ilian Angeli, e le ottime prestazioni di Girma Castelli 11esimo assoluto, entrambi allenati dal tecnico Massimo Santucci, Fabrizio Ridolfi , Fabio Salotti, Matteo Pelizza, Federico Matteoni, Raffaello Bevilacqua, Andrea Vassalle, Filippo Fiorini, Daniele Giusti, Paolo Micotti, Antonio Martini.

Occhi puntati ora sul campionato italiano, la festa tricolore del cross, in programma a Trieste i prossimi 12 e 13 marzo, dove il Gs Orecchiella Garfagnana potrà schierare le due formazioni qualificate: le neo campionesse toscane al femminile e i vice campioni toscani al maschile.