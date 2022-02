Argento per il Gs Orecchiella ai regionali di staffette di cross

Si sono svolti oggi (20 febbraio) nei prati adiacenti le Mura di Lucca, i campionati toscani di staffette di cross, categorie assolute e promozionali.

Un altro prestigioso risultato per il settore giovanile del Gs Orecchiella Garfagnana, che può essere definito, senza alcun eccesso di enfasi, storico per il gruppo Garfagnino.

Nella categoria Ragazze ha infatti brillato il terzetto bianco-celeste con la conquista del secondo posto e la medaglia d’argento si sono laureate vice-campionesse toscane di cross a staffetta Angelini Maria Laura, con una grande partenza in prima frazione, in seconda frazione Grassi Monia la “veterana” del gruppo già al sesto anno in Orecchiella, in terza frazione e Pastine Stella protagonista di un recupero fantastico, per una ragazza che probabilmente oggi ha poche rivali in categoria a livello nazionale.

Nel settore giovanile dell’Orecchiella si conta un solo precedente di analogo spessore, il primo posto tra i Cadetti con il trio Castelli Grima, Franchi Manuel, Lucchesi Melaku, nella staffetta 3×1000 metri su pista.

La giornata ha visto anche la grande prestazione di Orsi Augusto in prima frazione tra i Cadetti, in staffetta mista con Filippo Pagnucci (Centro Atletica Piombino ) e Santangelo Alessandro (Atl. Fucecchio)

Da evidenziare inoltre le bellissime gare nella categoria Ragazzi di Pennacchi Federico e Cinapri Alessio in staffetta mista con Lombardi Gabriele e quelle degli Esordienti Giannotti Richard e Lucchesi Gabriel.

Grande soddisfazione tra i tecnici del settore giovanili e i dirigenti del sodalizio Garfagnino; sguardi puntati da domani, per le categorie cadetti/e e ragazzi/e sulla gara prevista per domenica a Campi Bisenzio valevole come seconda prova del campionato toscano di società.