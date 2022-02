Torna la Puccini Half Marathon ma slitta a maggio

Il 20 marzo doveva essere la data del ritorno della Puccini Half Marathon, ma ci sarà da attendere ancora un po’. Gli organizzatori, che lo scorso anno erano stati costretti a un’ulteriore cancellazione lanciando però la bellissima idea della Puccini 10K autunnale, hanno però raggiunto un accordo con il Comune di Viareggio: il ritorno di una delle mezze maratone più belle del calendario italiano è programmato per il prossimo 22 maggio.

Sarà un’edizione particolare, al ritmo dei primi tepori primaverili in una località come quella viareggina già intenta ad accogliere i primi turisti per l’approssimarsi della stagione balneare. Un contesto insolito e diverso per la 21,097 chilometri toscana, che nel cuore resta però sempre fortemente legata al Carnevale, oltre che, naturalmente, alla figura del maestro al quale è dedicata sin dalla prima delle sue 17 edizioni. La partenza della mezza, come anche per la 10,5 chilometri alternativa agonistica alla corsa, sarà alle 7,30, per poter usufruire delle ore più fresche della giornata e anche per tenere fede allo spirito del Maestro ispiratore della manifestazione: “All’alba vincerò…” come recitava la sua celebre aria della Turandot.

Presto verranno comunicati tutti gli estremi dell’appuntamento, a cominciare dalla campagna d’iscrizioni per l’evento viareggino. Si sta operando anche sul percorso, che comunque dovrebbe rimanere fortemente legato alla sua tradizione, ossia al lungomare versiliese che, come la storia della Puccini Half Marathon insegna, ha sempre attirato concorrenti da ogni parte d’Italia e non solo, sia per il suo aspetto paesaggistico, sia per i riscontri cronometrici che è capace di dare. Non resta che attendere, l’importante è che la mezza viareggina torna in calendario dopo un’attesa fin troppo lunga.