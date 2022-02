Virtus Lucca pronta per i campionati italiani assoluti indoor

Si avvicina l’appuntamento invernale più atteso e importante dell’atletica leggera nazionale con i campionati italiani assoluti indoor che si svolgeranno domani e domenica (26 e 27 febbraio). Sarà il Palaindoor di Ancona a ospitare la cinquantatreesima edizione della manifestazione in cui verranno assegnati ben ventotto titoli tricolore.

Le gare avranno inizio nella mattinata di sabato con le prove multiple a fare da apripista alla due giorni che vedrà impegnati i maggiori esponenti dell’atletica nostrana, ognuno nella propria specialità. Grandissima attesa per il ritorno in pista del campione Marcell Jacobs di nuovo in gara in Italia dopo il doppio oro olimpico, a pochi giorni dalle tre vittorie di Berlino, Lodz e Lievin e in vista dei Mondiali Indoor di Belgrado in programma dal 18 al 20 marzo.

La Virtus Lucca, orgogliosa di scendere in pista con una folta rappresentanza, sarà in gara sabato con Andrea Pacitto sui 60 ostacoli, Matteo Oliveri nel salto con l’asta e Marta Castelli sui 1500. Domenica, oltre ai 60 metri maschili con Marcell Jacobs, sarà la volta di Elisa Naldi e Idea Pieroni, atlete Virtus in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, rispettivamente nel salto in lungo e nel salto in alto, Marta Castelli negli 800 metri mentre nel getto del peso maschile e femminile ci saranno Antonj Possidente e Michelle Obijiaku, quest’ultima alla sua prima gara in Italia.

Contemporaneamente, a Mariano Comense, andranno in scena i campionati invernali di lanci con Roberto Orlando, campione uscente nel giavellotto, impegnato a tentare il bis.

Sarà possibile seguire le gare Tv su RaiSport+Hd, sabato dalle 15,55 alle 17,50 e domenica dalle 15,50 alle 17,50. Tutte le altre gare saranno trasmesse in streaming su www.atletica.tv.