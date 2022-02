White Marble Marathon, Clementine Mukandanga del Gs Oecchiella trionfa nel femminile

Riparte la stagione delle gare su strada e gli atleti del Gs Orecchiella Garfagnana sono subito protagonisti nella White Marble Marathon edizione 2022, competizione recente che sta divenendo un appuntamento fisso nel panorama podistico. La gara si è svolta domenica 20 febbraio sulle strade di Carrara e nei dintorni, su ben quattro distanze: la maratona, i 30 chilometri, la mezza maratona e la 10 chilometri.

Tantissimi gli atleti al via, proveniente da tutta Italia e non solo, con tantissimi portacolori del Gs Orecchiella che si sono ben distinti.

Nella maratona vittoria per la forte atleta biancoazzurra Clementine Mukandanga, che ha fermato il tempo a 2h51’49; in campo maschile protagonista il sempreverde Jean Baptiste Simukeka, terzo assoluto con il tempo di 2h29’38. Nella distanza dei 30 chilometri buone prove per Stefano Angeloni (37esimo), Giuseppe Rossi (52esimo), Maurizio Iadanza (78esimo), Marco Ceccarelli (100esimo e secondo di categoria SM65) e Marcello Bancarotta (161esimo). Tra le donne bene Agnese Bramanti e Maria Lampitelli.

Tantissime le aquile in gara nella mezza maratona, con risultati di prestigio. Sono stati ben sei gli atleti nei primi 30 della classifica con un crono sotto 1 ora e venti: il migliore Fabio Salotti, sesto assoluto con l’ottimo tempo di 1h14’13; molto bene anche Emanuele Della Bartola 15esimo assoluto in 1h18’38, seguito da Simone Pierotti 17esimo e secondo di categoria in 1h18’44; poi Andrea Vassalle 19° assoluto in 1h19’21, Matteo Ghilarducci 21° in 1h19’36 e Manuel Mancini 23esimo in 1h20’20. Belle prestazioni anche per Franco Bartelloni, 41esimo e terzo di categoria in 1h23’17; 51esimo Nico Santi (quarto di categoria SM50), 96esimo Matteo Biggi, 106esimo Daniele Poggetti, 126esimo Federico Ramacciotti, 153esimo Stefano Navari, 154esimo Giovanni Orlandi; bene anche Maurizio Palmerini, Lorenzo Matteucci, Massimiliano Nucetti, Mattia Paduano, Daniele Bertuccelli. Tra le donne la migliore è Valentina Matteucci, sesto di categoria, bene anche Giulia Mazzoni, quinto SF35, Federica Cinquini settimo in categoria SF, Simona Palla, Sabina Bertozzi.

Nella 10 chilometri ottimo crono sulla distanza per Matteo Pelizza, quarto assoluto in 33’32. Buone prove anche per Leonardo Dati, Giacomo Tognetti, Carla Neri, Elena Moriconi, Simone Bravi, Fabio Barsotti e Alessandro Bracci.