Campionato interprovinciale di società, brillano i cadetti di Virtus Lucca

Ancora un fine settimana di risultati importanti in casa dell’Atletica Virtus Lucca, protagonista, con i suoi giovani atleti, di prestazioni da incorniciare. Nella quarta giornata della fase interprovinciale del campionato di società Cadetti e Cadette a Cecina, ottima prova generale di tutti gli atleti impegnati. Spiccano i risultati di Marco Pardini, primo nei 300 metri con 38.68 e secondo nel salto in lungo con 6.06; Elena Abetini, prima nel salto triplo con 10.53 e quarta negli 80 ostacoli con 12.94; Stefano Benassini, terzo nel lancio del martello con 33.79; Brian Doga e Sauro Fanucchi, secondo e terzo nel lancio del peso rispettivamente con 10.83 e 10.74. Sui 300 mt maschili bene anche Vutha Locci e Cristian Cordoni, sui 300 femminili buona prova di Viola Perotti mentre nel salto in lungo bene anche Simone Melani. Buone le prestazioni di Sara Isola, quinta nel lancio del giavellotto e settima nel lancio del disco.

La classifica del raggruppamento vede il secondo posto della squadra maschile e il quarto di quella femminile. Nella classifica generale regionale, secondo posto per la squadra maschile e settimo per quella femminile.

Al meeting assoluto su pista di Firenze arrivano tre splendidi risultati: quello dell’allievo Daniel Galligani che sui 400 metri fa registrare il primato personale di 52.79 con un miglioramento di due secondi a testimonianza della crescita esponenziale dell’atleta seguito da Francesco Niccoli; il primato personale di Giulia Sabò, per la prima volta sotto il minuto sui 400 metri chiusi in 59.68 e il 12.35 sui 100 metri di Martina Bertella che, con la seconda miglior prestazione in carriera, strappa anche il pass per i campionati italiani di categoria Promesse.

Molto bene anche Clarice Gigli in gara negli 800 metri e le Allieve Bianca Pellini e Diana Amabile nel salto in lungo.

Infine da segnalare la prestazione di Andrea Pacitto, 14.83 sui 110 ostacoli a San Benedetto del Tronto.